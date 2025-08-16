Zelenski se u ponedjeljak sastaje s Trampom: Podržavam njegov prijedlog trilateralnog sastanka s Rusijom

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je da će se u ponedjeljak sastati s prvim čovjekom SAD Donaldom Trampom u Vašingtonu.

Rekao je da je prethodno s Trampom razgovarao telefonom dulje od sat i pol, nakon što se američki predsjednik sinoć sastao s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

- U ponedjeljak ćemo razgovarati o svim detaljima koji se tiču okončanja ubijanja i rata - rekao je Zelenski i dodao da je zahvalan na pozivu.