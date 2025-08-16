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UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski se u ponedjeljak sastaje s Trampom: Podržavam njegov prijedlog trilateralnog sastanka s Rusijom

Važno je da Evropljani budu uključeni u svaku fazu kako bi se osigurale pouzdane sigurnosne garancije zajedno sa Amerikom

Volodimir Zelenski. Platforma X

S. S.

16.8.2025

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je da će se u ponedjeljak sastati s prvim čovjekom SAD Donaldom Trampom u Vašingtonu.

Rekao je da je prethodno s Trampom razgovarao telefonom dulje od sat i pol, nakon što se američki predsjednik sinoć sastao s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

- U ponedjeljak ćemo razgovarati o svim detaljima koji se tiču okončanja ubijanja i rata - rekao je Zelenski i dodao da je zahvalan na pozivu.

Važno je da snaga Amerike utiče na razvoj situacije. Podržavamo prijedlog predsjednika Trampa za trilateralni sastanak između Ukrajine, SAD i Rusije. Ukrajina naglašava da se ključna pitanja mogu razmatrati na nivou lidera, a trilateralni format je pogodan za to. Važno je da Evropljani budu uključeni u svaku fazu kako bi se osigurale pouzdane sigurnosne garancije zajedno sa Amerikom. Također smo razgovarali o pozitivnim signalima sa američke strane u vezi sa učešćem u garantovanju sigurnosti Ukrajine. Nastavljamo da koordiniramo naše stavove sa svim partnerima. Zahvaljujem svima koji pomažu - rekao je Zelenski.

Inače, sastanak koji se održao sinoć nije rezultirao nekim konačnim dogovorom o pitanju prekida sukoba u Ukrajini, no Putin je izjavio da je spreman ići u tom smjeru.

Donald Tramp je nakon sastanka za Fox News poručio Zelenskom da je Rusija vojna sila i da trebaju pregovarati s njima, a da je on spreman organizirati taj sastanak, a možda i prisustvovati.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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