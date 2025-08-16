Tramp razgovarao sa Zelenskim, EU i NATO liderima nakon neuspješnog sastanka sa Putinom

Predsjednik SAD-a Donald Tramp razgovarao je sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim i NATO zvaničnicima, poslije sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, na kojem nije postignut dogovor o prekidu rata u Ukrajini.

Naredni koraci

Portparol predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lejen rekao je da su evropski lideri nakon razgovora sa Trampom održali drugi razgovor kako bi razmotrili naredne korake u vezi sa sukobom u Ukrajini.

Tramp je u subotu ujutro više od sata razgovarao sa Zelenskim, premijerom Velike Britanije Kirom Starmerom, predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, generalnim sekretarom NATO Markom Rutteom i sa predsjednicom Evropske komisije.

Obavljeni razgovori

Prema saopćenju ukrajinskog predsedništva, Tramp je najprije razgovarao sa Zelenskim, a zatim su se u razgovor uključili i ostali evropski lideri. Bijela kuća je takođe potvrdila ovaj poziv.

Razgovori Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci pokazali su da ruski predsjednik ne traži mir, već želi da oslabi jedinstvo Zapada, izjavila je u subotu češka ministrica odbrane Jana Černohova.

-Razgovori Trumpa i Putina na Aljasci nisu doneli značajan napredak ka okončanju rata u Ukrajini, ali su potvrdili da Putin ne traži mir, već priliku da oslabi jedinstvo Zapada i širi svoju propagandu, napisala je na mreži X, dodajući da Zapad mora nastaviti da podržava Ukrajinu, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Savjetnik Kremlja Jurij Ušakov izjavio je u subotu da pitanje održavanja trojnog samita između ruskog, američkog i ukrajinskog predsjednika nije bilo razmatrano, prenijela je ruska državna agencija TASS.

Razgovori bez preduslova

Ušakov je dodao da još nije poznato kada će se Vladimir Putin i Donald Tramp ponovo sastati nakon samita u petak na Aljasci.

Bivši predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je u subotu da je samit na Aljasci između Vladimira Putina i Donalda Trampa dokazao da je moguće održavati razgovore bez preduslova, iako se borbe u Ukrajini nastavljaju.

Tramp nije postigao dogovor o okončanju rata u Ukrajini, iako je Putinu priredio svečani doček.

U kratkoj, trominutnoj izjavi novinarima poslije trosatnog sastanka s Putinom, Tramp je rekao da je njegov tim postigao "veliki napredak", ali da "nismo baš stigli dotle" i da nije postignut dogovor o okončanju rata Kremlja protiv Ukrajine.

Tramp je izjavio da "nema dogovora dok se ne postigne dogovor".

Postigli razumijevanje

S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da su njih dvojica postigli "razumijevanje" o Ukrajini i upozorio Evropu da ne "odbacuje začetke napretka".

U intervjuu za Fox News Channel prije nego što je napustio Aljasku, Tramp je insistirao da bi ubuduće teret mogao biti na Zelenskom "da to završi", ali je dodao da će i evropske zemlje imati određenu ulogu.

Tramp nije razgovarao sa novinarima tokom leta nazad u Vašington.

U noći između petka i subote, nekoliko sati po završetku sastanka na Aljasci, Rusija je dronovima napala ukrajinske gradove, saopćio je zvanični Kijev.

Ruska invazija na Ukrajinu, koju je Putin pokrenuo u februaru 2022, odnijela je hiljade života.