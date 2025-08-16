Tramp: Putin, pametan čovjek, kaže da ne možete imati poštene izbore s glasanjem poštom

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da njegov ruski kolega Vladimir Putin dijeli njegovo mišljenje kako glasanje poštom dovodi u pitanje poštene izbore, prenosi agencija Reuters.

– Vladimir Putin, pametan čovjek, rekao je da ne možete imati poštene izbore sa glasanjem poštom. Rekao je i da danas nema nijedne zemlje u svijetu koja to praktikuje – kazao je Tramp za televiziju Fox News, nakon skoro trosatnog sastanka sa Putinom na Aljasci.

Tramp, koji i dalje promoviše tvrdnju da je on, a ne Demokrata Džo Bajden, pobijedio na izborima 2020. godine, naglasio je svoje slaganje s Putinom o pitanju glasanja poštom. Pritom je još jednom pozvao republikanske kolege da se ozbiljnije posvete reformi izbornog sistema u SAD-u, što već dugo zagovara. Zanimljivo je da je i sam Tramp na nekim izborima glasao poštom, te čak pozvao svoje pristalice da to učine i 2024. godine.

Putin, koji se na vlasti u Rusiji nalazi od 1999. godine, osvojio je novi mandat 2024. s 87 posto glasova, ali su nezavisni posmatrači, opozicija i zapadne vlade te izbore okarakterisali kao namještene. Najpoznatiji opozicioni lider, Aleksej Navaljni, umro je iste godine u arktičkoj kaznenoj koloniji.

Ruska ambasada u Vašingtonu nije dala komentar na razgovore dvojice lidera.

Putin je i ranije tvrdio da su neki izbori u SAD bili narušeni prevarama, iako za to nije nudio dokaze. Takvi stavovi uveliko podsjećaju na Trampove lažne optužbe o „masovnoj izbornoj prevari“ nakon izbora 2020. godine.

Podsjetimo, istrage Ministarstva pravde i Senata SAD-a utvrdile su da je Rusija pokušala utjecati na predsjedničke izbore 2016. godine u korist Trampa, a američke obavještajne službe procijenile su da je Moskva slično pokušala i 2020, dok je 2024. godine priželjkivala njegovu pobjedu. Tramp i njegovi saradnici godinama tvrde da su nepravedno optuživani za „saradnju s Rusijom“, a sam Tramp je to ponovio i na Aljasci, naglašavajući da američka obavještajna zajednica nikada nije zvanično zaključila da je postojao takav dogovor.

Obavezna identifikacija

Tramp, koji nije odbacio mogućnost treće kandidature uprkos ustavnoj zabrani, pokazao je nezadovoljstvo što republikanci ne daju prioritet zakonima o izbornoj reformi.

– Republikanci to žele, ali ne dovoljno snažno. Ne možete imati ozbiljnu demokratiju sa glasanjem poštom – rekao je Tramp u intervjuu.

Dio republikanaca dijeli njegovo mišljenje i smatra da bi ograničavanje glasanja poštom te obavezna identifikacija birača smanjili rizik od zloupotreba. Ipak, nezavisni stručnjaci ističu da su slučajevi izbornih prevara izuzetno rijetki.

Podaci Međunarodnog instituta za demokratiju i izbornu pomoć pokazuju da gotovo trećina zemalja, među kojima su Kanada, Njemačka i Južna Koreja, dozvoljava neki oblik glasanja poštom, iako većina njih propisuje određena ograničenja.

Zanimljivo je i to da se Trampova administracija u međuvremenu povukla od uobičajene prakse da komentariše poštenje i integritet izbora u drugim državama, što predstavlja značajan zaokret u odnosu na tradicionalnu američku politiku promoviranja demokratije širom svijeta.