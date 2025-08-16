Orban o sastanku Putina i Trampa: Poručuje da je svijet danas sigurniji

Susret američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) i ruskog lidera Vladimira Putina na Aljasci izazvao je talas reakcija širom Evrope. Dok jedni govore o ohrabrujućem koraku ka miru, drugi upozoravaju da Putin ponavlja stare propagandne poruke i da ne smije popustiti pritisak na Rusiju.

Optimistična poruka

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) jutros je obavio telefonski razgovor s Trampom i evropskim partnerima, potvrdio je Elizejski dvorac. U razgovoru, koji je trajao jedan sat, učestvovalo je još sedam evropskih lidera, među kojima Volodimir Zelenski, Fridrih Merc (Friedrich Merz), Kir Starmer (Keir Starmer), Đorđa Meloni (Giorgia Meloni), Aleksander Stub (Alexander Stubb) i Karol Navrocki (Nawrocki), kao i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte.

Iz Rima je stigla optimistična poruka. Zamjenik italijanskog premijera Mateo (Matteo) Salvini poručio je:

- Svaki korak prema miru, poput ovog, dobra je vijest. Kao što je rekao papa Lav, neka ponovo progovori diplomatija umjesto oružja.

No, na sjeveru Evrope reakcije su bile daleko opreznije. Norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide naglasio je:

- Predsjednik Rusije Vladimir Putin ponovio je već poznate argumente o tzv. ‘temeljnim uzrocima’ rata, što je kodirani jezik za opravdavanje ilegalne invazije na Ukrajinu. Važno je zadržati pritisak na Rusiju i osluškivati potrebe Ukrajine.

Slično oprezan bio je i Prag. Češki šef diplomatije Jan Lipavsky izjavio je kako mu je drago mi je što predsjednik Tramp pokušava zaustaviti rat, ali je istovremeno upozorio na "propagandne besmislice o korijenima sukoba koje je Putin ponovio pred medijima.

Prikrivene prijetnje

Dodatnu kritiku Putinu uputila je ministrica odbrane Litvanije Dovile Sakaliene, koja ga je optužila za još malo manipulacija i prikrivenih prijetnji Ukrajini i Evropi, naglašavajući da je važno ne dopustiti sabotažu pregovora.

Nasuprot ovim ocjenama, ton iz Budimpešte bio je znatno pomirljiviji. Mađarski premijer Viktor Orban uputio je umirujuću poruku na Facebooku:

- Godinama gledamo kako dvije najveće nuklearne sile razgrađuju okvire svoje saradnje i šalju poruke jedna drugoj. Sada je tome kraj. Svijet je danas sigurnije mjesto nego jučer.