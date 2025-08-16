Američki novinar otkrio detalje razgovora: Šta je Putin tražio preko Trampa





Američki novinar Barak Ravid otkrio je ključni detalj iz telefonskog razgovora kojim je predsjednik Donald Tramp (Trump) informisao Volodimira Zelenskog i evropske lidere o Putinovoj želji.

- Ne treba nam samo primirje, nego sporazum koji završava rat - navodno je rekao Putin Trampu, a o čemu je kasnije američki predsjednik informirao lidere.

Tramp je pojasnio da “brzi mir” prema Putinu ima veću vrijednost od samog prekida vatre.