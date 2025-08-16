Američki novinar otkrio detalje razgovora: Šta je Putin tražio preko Trampa

Američki novinar Barak Ravid otkrio je ključni detalj iz telefonskog razgovora kojim je predsjednik Donald Tramp (Trump) informisao Volodimira Zelenskog i evropske lidere o Putinovoj želji.
- Ne treba nam samo primirje, nego sporazum koji završava rat - navodno je rekao Putin Trampu, a o čemu je kasnije američki predsjednik informirao lidere.
Tramp je pojasnio da “brzi mir” prema Putinu ima veću vrijednost od samog prekida vatre.
Također, Ravid je objavio, što je kasnije potvrdio i sam ukrajinski predsjednik, da će Zelenski stići u službenu posjetu SAD-u u ponedeljak.
Podsjećamo, u razgovoru, koji je trajao jedan sat, učestvovalo je još sedam evropskih lidera, među kojima Volodimir Zelenski, Fridrih Merc (Friedrich Merz), Kir Starmer (Keir Starmer), Đorđa Meloni (Giorgia Meloni), Aleksander Stub (Alexander Stubb) i Karol Navrocki (Nawrocki), kao i generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte).