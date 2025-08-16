U eksploziji u tvornici u ruskoj regiji Rjazanj 11 ljudi poginulo i 130 povrijeđeno

U eksploziji u tvornici u ruskoj regiji Rjazanj u petak je poginulo 11 ljudi, a 130 je povrijeđeno, saopštilo je u subotu rusko ministarstvo za vanredne situacije.

U objavi na Telegramu, ministarstvo je saopštilo da spasioci nastavljaju potragu u ruševinama na mjestu eksplozije, 320 kilometara jugoistočno od Moskve.

Guverner Rjazanjske regije Pavel Malkov rekao je u petak da je incident izazvao požar koji je izbio unutar radionice u tvornici.

Nije naveden uzrok požara, niti je jasno što je tvornica proizvodila. Ukrajinski dronovi prethodno su napadali vojnu i ekonomsku infrastrukturu u Rjazanjskoj regiji, prenosi Rojters.

Neki ruski mediji izvijestili su da je eksploziju uzrokovalo zapaljenje baruta.