Tramp: Ukrajina mora postići sporazum nakon samita s Putinom bez primirja

Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) izjavio je da Ukrajina treba postići sporazum kako bi okončala rat sa Rusijom, nakon što samit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nije donio dogovor o prekidu vatre, prenosi Reuters.

Nakon trosatnog razgovora na Aljasci, Tramp i Putin rekli su da je ostvaren određeni napredak, ali nijedna strana nije ponudila detalje niti dopustila pitanja novinara. Tramp je poručio:

- Nema dogovora dok ne bude dogovora - dodao je Tramp

On je spomenuo moguće teritorijalne kompromise i sigurnosne garancije za Ukrajinu, ističući da svaki konačni dogovor mora odobriti upravo Ukrajina.

- Telefonski razgovor s predsjednikom Zelenskim, kao i s evropskim liderima, uključujući veoma poštovanog generalnog sekretara NATO-a prošao je dobro . Svi su se složili da je najbolji način da se okonča stravičan rat između Rusije i Ukrajine, direktno postizanje mirovnog sporazuma, koji bi okončao rat, a ne puko postizanje sporazuma o prekidu vatre, koji često ne opstaje - dodao je Tramp.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je spremnost na konstruktivne razgovore i najavio posjetu Vašingtonu radi daljih pregovora. Putin je ponovio stav da se moraju rješavati “temeljni uzroci” sukoba, naglasivši da sigurnost Ukrajine mora biti osigurana.

U međuvremenu, rat se nastavlja žestokim borbama i zračnim udarima. NATO lideri pojačali su pritisak na Moskvu, dok je Trump najavio odlaganje sankcija na američki uvoz ruske nafte, nakon što je istakao da je u razgovorima ostvaren određeni napredak.