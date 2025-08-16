Češki ministar: Opet propagandne gluposti, rat traje i dalje

Prvi evropski komentar na sinoćnji sastanak predsjednika SAD-a Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina iz Aljaske stigao je iz Češke Republike.

Jan Lipavski, ministar vanjskih poslova Češke Republike, pohvalio je napore Trumpa da zaustavi sukob u Ukrajini, ali je žestoko kritikovao ponašanje ruskog predsjednika.

- Pozdravljam to što se predsjednik Tramp trudi da zaustavi rat, što kontinuirano razgovara s evropskim zvaničnicima i što će o rezultatima današnjeg sastanka informisati i nas u Evropi, uključujući predsjednika Volodimira Zelenskog, poručio je Lipavski.

U istoj poruci šef češke diplomatije oštro je osudio obraćanje ruskih zvaničnika, posebno Putina.

- Od Putina su se ponovo mogle čuti iste propagandističke gluposti o "korijenima sukoba" kakve prenosi njegova državna televizija. Problem je ruski imperijalizam, a ne ukrajinska želja da živi slobodno, naglasio je.



