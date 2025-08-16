Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OŠTRA REAKCIJA

Češki ministar: Opet propagandne gluposti, rat traje i dalje

Pohvalio je napore Trumpa da zaustavi sukob u Ukrajini

Jan Lipavski. Screenshot

I. H.

16.8.2025

Prvi evropski komentar na sinoćnji sastanak predsjednika SAD-a Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina iz Aljaske stigao je iz Češke Republike. 

Jan Lipavski, ministar vanjskih poslova Češke Republike, pohvalio je napore Trumpa da zaustavi sukob u Ukrajini, ali je žestoko kritikovao ponašanje ruskog predsjednika.

- Pozdravljam to što se predsjednik Tramp trudi da zaustavi rat, što kontinuirano razgovara s evropskim zvaničnicima i što će o rezultatima današnjeg sastanka informisati i nas u Evropi, uključujući predsjednika Volodimira Zelenskog, poručio je Lipavski.

 U istoj poruci šef češke diplomatije oštro je osudio obraćanje ruskih zvaničnika, posebno Putina. 

- Od Putina su se ponovo mogle čuti iste propagandističke gluposti o "korijenima sukoba" kakve prenosi njegova državna televizija. Problem je ruski imperijalizam, a ne ukrajinska želja da živi slobodno, naglasio je.


Lipavski je podsjetio i na pokušaje Moskve da vrati sigurnosnu arhitekturu u stanje iz 1997. godine, kada Češka Republika još nije bila članica NATO-a. 

-U našem je egzistencijalnom interesu spriječiti takve scenarije, poručio je.

Ministar je takođe istakao da su tokom sastanka Rusija izvela nove napade na civilne objekte širom Ukrajine. 

-Da je Putin ozbiljno mislio o pregovorima za mir, danas cijeli dan ne bi napadao Ukrajinu, zaključio je Lipavski.

# ČEŠKA
# VLADIMIR PUTIN
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# JAN LIPAVSKI
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.