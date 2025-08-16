U bujičnim poplavama u Pakistanu poginula najmanje 321 osoba

Spasioci se muče sa izvlačenjem tijela iz ruševina nakon što su bujične poplave izazvane jakim monsunskim kišama širom sjevernog Pakistana usmrtile najmanje 321 osobu u posljednjih 48 sati, saopćile su vlasti u subotu.

Većina smrtnih slučajeva, njih 307, zabilježena je u planinskoj pokrajini Kajber Paktunkva (Khyber Pakhtunkhwa), saopćila je pokrajinska uprava za upravljanje katastrofama.

Izvlačenje iz ruševina

Većina je poginula u bujičnim poplavama i rušenjima kuća, a među mrtvima je 15 žena i 13 djece. Najmanje 23 ostalih je povrijeđeno.

Jedan mještanin rekao je za AFP da se osjećao kao da dolazi "kraj svijeta", jer se tlo treslo od siline vode.

Pokrajinska spasilačka agencija saopćila je za AFP da je oko 2.000 spasilaca angažirano u izvlačenju tijela iz ruševina i provođenju operacija pomoći u devet pogođenih okruga gdje kiša još ometa napore.

- Obilne kiše, klizišta u nekoliko područja i isprane ceste uzrokuju značajne izazove u dostavi pomoći, posebno u prevozu teških mašina i kola hitne pomoći - rekao je Bilal Ahmed Faizi, portparol spasilačke agencije u pokrajini Kajber Paktunkva.

- Zbog zatvaranja cesta u većini područja, spasioci putuju pješice kako bi proveli operacije u udaljenim regijama - dodao je on za AFP.

Izdato upozorenje

Pokušavaju evakuirati preživjele, ali vrlo malo ljudi se seli zbog smrti njihovih rođaka ili najbližih koji su zarobljeni pod ruševinama.

Pokrajinska vlada proglasila je teško pogođene planinske okruge Buner, Bajaur, Svat (Swat), Šangla (Shangla), Mansera (Mansehra) i Batagram (Battagram) područjima pogođenim katastrofom.

Meteorološki zavod izdao je upozorenje na obilne kiše za sjeverozapad Pakistana za sljedećih nekoliko sati, pozivajući ljude da poduzmu „mjere opreza“.

Još devet osoba poginulo je u Kašmiru kojim upravlja Pakistan, dok je petero poginulo u sjevernoj regiji Gilgit-Baltistan, saopćila je nacionalna uprava za katastrofe.

Još pet osoba, uključujući dva pilota, poginulo je kada se helikopter lokalne uprave srušio zbog lošeg vremena tokom spasilačke akcije u petak.