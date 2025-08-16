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OPASNI PLANOVI

Izrael planira masovno preseljenje Palestinaca iz Gaze u Južni Sudan

Tajni razgovori otvorili talas osuda, Palestinci upozoravaju na katastrofu, prenosi Reuters

Izrael razmatra mogućnost preseljenja Palestinaca iz Gaze. Facebook

A. H. K.

16.8.2025

Izrael sve ozbiljnije razmatra mogućnost preseljenja Palestinaca iz Gaze u Južni Sudan, objavio je Reuters pozivajući se na izvore upoznate s pregovorima. Prema njihovim navodima, izraelski zvaničnici održali su razgovore s vlastima u Jubi, iako obje strane za sada negiraju da postoji konačan dogovor.

Ostanak i opstanak

Kako piše Reuters, razgovori se vode u kontekstu dugotrajne vojne operacije u Gazi i teške humanitarne krize koja je pogođena blokadom i razaranjima. Izraelska strana navodno istražuje opcije “dobrovoljnog preseljenja” Palestinaca, dok međunarodna zajednica upozorava da bi takvi potezi mogli predstavljati kršenje međunarodnog prava i izazvati novi val destabilizacije u regiji.

Palestinski predstavnici oštro su reagovali, nazivajući plan “drugom Nakbom”  podsjećajući na masovno protjerivanje 1948. godine. 

- Ovo je pokušaj etničkog čišćenja i trajnog uklanjanja našeg naroda iz Gaze - poručili su iz Palestinske samouprave, naglašavajući da je njihov cilj ostanak i opstanak na vlastitoj zemlji.

Reuters navodi i da su južnosudanske vlasti službeno odbacile navode o dogovoru s Izraelom, ali priznaju da su “u toku političke konsultacije” između dvije zemlje.

Humanitarna katastrofa

Međunarodne organizacije, uključujući Ujedinjene nacije i brojne nevladine udruge, upozorile su da bi svako masovno preseljenje stanovništva iz Gaze predstavljalo ozbiljan presedan i moglo izazvati humanitarnu katastrofu. Evropski zvaničnici pozvali su Izrael da prekine s planovima, naglašavajući da rješenje mora biti mir i politički proces, a ne deportacije.

Za sada ostaje neizvjesno da li će pregovori dovesti do konkretnih odluka, ali sama informacija da se o preseljenju razgovara izazvala je strah i ogorčenje među Palestincima, dok se međunarodna zajednica pita, da li svjedočimo pripremi nove historijske tragedije.

# IZRAEL
# PALESTINA
# GAZA
# HUMANITARNA KRIZA
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