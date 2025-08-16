Izrael planira masovno preseljenje Palestinaca iz Gaze u Južni Sudan

Izrael sve ozbiljnije razmatra mogućnost preseljenja Palestinaca iz Gaze u Južni Sudan, objavio je Reuters pozivajući se na izvore upoznate s pregovorima. Prema njihovim navodima, izraelski zvaničnici održali su razgovore s vlastima u Jubi, iako obje strane za sada negiraju da postoji konačan dogovor.

Ostanak i opstanak

Kako piše Reuters, razgovori se vode u kontekstu dugotrajne vojne operacije u Gazi i teške humanitarne krize koja je pogođena blokadom i razaranjima. Izraelska strana navodno istražuje opcije “dobrovoljnog preseljenja” Palestinaca, dok međunarodna zajednica upozorava da bi takvi potezi mogli predstavljati kršenje međunarodnog prava i izazvati novi val destabilizacije u regiji.

Palestinski predstavnici oštro su reagovali, nazivajući plan “drugom Nakbom” podsjećajući na masovno protjerivanje 1948. godine.

- Ovo je pokušaj etničkog čišćenja i trajnog uklanjanja našeg naroda iz Gaze - poručili su iz Palestinske samouprave, naglašavajući da je njihov cilj ostanak i opstanak na vlastitoj zemlji.

Reuters navodi i da su južnosudanske vlasti službeno odbacile navode o dogovoru s Izraelom, ali priznaju da su “u toku političke konsultacije” između dvije zemlje.

Humanitarna katastrofa

Međunarodne organizacije, uključujući Ujedinjene nacije i brojne nevladine udruge, upozorile su da bi svako masovno preseljenje stanovništva iz Gaze predstavljalo ozbiljan presedan i moglo izazvati humanitarnu katastrofu. Evropski zvaničnici pozvali su Izrael da prekine s planovima, naglašavajući da rješenje mora biti mir i politički proces, a ne deportacije.

Za sada ostaje neizvjesno da li će pregovori dovesti do konkretnih odluka, ali sama informacija da se o preseljenju razgovara izazvala je strah i ogorčenje među Palestincima, dok se međunarodna zajednica pita, da li svjedočimo pripremi nove historijske tragedije.