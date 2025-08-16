EU spremna sarađivati s Trampom i Zelenskim u trilateralnim razgovorima s Putinom

Spremni smo sarađivati s američkim predsjednikom Donaldom Trampom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na trilateralnom samitu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, uz evropsku podršku - naveli su evropski čelnici u zajedničkoj izjavi objavljenoj u subotu.

Izjava je objavljena nakon što je predsjednik Tramp prenio informacije Zelenskom i čelnicima NATO-a poslije sastanka s Putinom na Aljasci.

Izjava propisuje da Rusija ne može imati veto na ulazak Ukrajine u EU ili NATO.

Zajedničku izjavu dali su evropski čelnici, uključujući francuskog predsjednika Emanuela Makrona, talijansku premijerku Giorgiu Meloni, njemačkog kancelara Fridriha Merža, britanskog premijera Keira Starmera i predsjednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lejen. Također su se obavezali na nastavak pritiska na Rusiju i podršku Ukrajini.

- Jasno nam je da Ukrajina mora imati čvrste sigurnosne garancije kako bi efikasno branila svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Pozdravljamo izjavu predsjednika Trumpa da su SAD spremne dati sigurnosne garancije. Koalicija voljnih spremna je igrati aktivnu ulogu. Ne bi trebalo ograničavati ukrajinske oružane snage ili njenu saradnju s trećim zemljama - navodi se u izjavi.

Čelnici su također odvojeno podijelili izjave putem društvenih mreža i svojih ureda za štampu.

- Na Ukrajini je da donosi odluke o svojoj teritoriji. Međunarodne granice ne smiju se mijenjati silom - dodaje se, prenosi Rojters.