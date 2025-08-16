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POHVALILA ISHOD SAMITA

Oglasila se i Meloni: Konačno se otvorio tračak nade

Ona je dodala i da "Italija radi svoj dio, zajedno sa svojim zapadnim saveznicima"

Japan times

D. H.

16.8.2025

Italijanska premijerka Đorđa Meloni danas je pohvalila ishod samita američkog predsjednika Donalda Trampa sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci.

"Konačno se otvorio tračak nade za razgovore o miru u Ukrajini" navela je Melonijeva u saopštenju.

Ona je dodala i da "Italija radi svoj dio, zajedno sa svojim zapadnim saveznicima".

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocijenio je samit na Aljasci sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kao izuzetno uspješan.

Tramp je pozvao predsjednicu Evropske komisije (EK) Ursulu fon der Lajen i lidere zemalja članica EU da ih informiše o sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, saopštio je portparol EK. 

# ITALIJA
# GIORGIA MELONI
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