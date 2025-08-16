Kajtaz za "Avaz": Evropa će platiti cijenu dogovora Putina i Trampa

Predsjednici SAD-a i Rusije, Donald Tramp (Trump) i Vladimir Putin, nisu postigli dogovor o prekidu rata u Ukrajini nakon trosatnog razgovora.

Sastanak, koji su nazvali samit, prema njihovim riječima, bio je vrlo produktivan.

Komentirajući ovaj sastanak koji je završio bez konkretnih prijedloga o tome kako završiti rat u Ukrajini, novinar i politički analitičar, Faruk Kajtaz kaže da je očigledno, sudeći prema onome što smo imali priliku čuti u najavi i kasnije nakon sastanka da nekog velikog dogovora nije bilo.

- Ovaj sastanak je najviše išao u prilog Putinu koji je izašao iz neke vrste međunarodne izolacije i čak se predstavio kao neka vrsta mirotvorca iako vrlo dobro znamo da je upravo on pokrenuo rat i agresiju na Ukrajinu - kaže Kajtaz za „Avaz“.

Smatra da američki predsjednik igra puno širu političku i geopolitičku igru od same Ukrajine.

- Mislim da na ovaj način on želi uspostaviti neku vrstu strateškog partnerstva s Putinovom Rusijom protiv Kine ili eventualno Indije, sutra, dok s druge strane, diktirajući uslove za pregovaranje u Ukrajini nastoji držati na uzdama, da tako kažem, Evropsku uniju i Evropu i predstaviti se kao jedini ko je u mogućnosti da je zaštiti od eventualne eskalacije sukoba i mogućeg širenja rata sa Ukrajine na neke druge dijelove Evrope - navodi Kajtaz za "Avaz".

Mišljenja je kako je sama ideja da se o Ukrajini razgovara bez Ukrajine skandalozna.

- Trampova logika je ta da on napravi dogovor sa Putinom i Rusijom pri čemu Ukrajina nije jedini element tih dogovora i da Ukrjina to prihvati i da se Evropska unija složi s tim. Dakle, to je čini se, Trampova logika i on se , zapravo, vodi svojom maksimom- što je dobro za njega i Ameriku to je dobro i za ostatak svijeta, a pogotovo za zapadnu Evropu. Vidjet ćemo šta će od svega toga biti, ali u svakom slučaju čini mi se da Tramp pokušava da igra dvostruku igru. S jedne strane želi taj strateški dogovor s Putinovom Rusijom pri čemu je to šira slika od same Ukrajine što se tiče i korištenja resursa na Arktiku, a s druge da se nametne kao nezaobilazan igrač u slučaju Evropske unije koja je dugo vremena ovisila i još uvijek ovisi o američkoj vojnoj prisutnosti i angažmanu - govori Kajtaz.

Naglašava da će najveću cijenu eventualnog sporazuma Putina i Trampa platiti Evropa, čiji model, kaže, nije baziran na jakim liderima već na procedurama i poštovanju dogovorenih standarda.