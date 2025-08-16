Američki desničar širi strah od palestinskih izbjeglica: Zapad ne smije prihvatiti više muslimana

Među onima koji dijele ove stavove je i desničarski aktivist Čarli (Charlie) Kirk, koji na društvenim mrežama tvrdi da "Zapad ne bi trebao primiti niti jednog Palestinca iz Gaze“. Kirk je na svom profilu na društvenoj mreži X podijelio snimak dolaska nekoliko osoba iz Gaze u Belgiju, te je kritikovao njihov dolazak u Evropu.

Američki desničarski komentatori i republikanski političari pojačali su retoriku protiv mogućeg dolaska palestinskih izbjeglica u Sjedinjene Američke Države, upozoravajući da bi takav priliv ugrozio sigurnost i stabilnost zemlje.

- Ovo ne obećava. Zapad ne bi trebao morati apsorbovati još jedan muslimanski priliv. Ono što se dešava u Briselu uskoro će se desiti i u Brooklynu - poručio je Kirk.

Sulude tvrdnje

Uz to, kako je dodao, postoje zemlje koje bi trebale prihvatiti izbjeglice iz Gaze prije zapadnih država.

- Zapad ne bi trebao primiti niti jednu osobu iz Gaze. Izrael i arapske susjedne zemlje trebaju to riješiti. Postoji oko 50 zemalja s muslimanskom većinom koje bi ih trebale primiti prije nego Zapad - poruka je Kirka.

Inače, vrijedi istaći da Kirk od početka sukoba u Gazi za cijelu situaciju krivi palestinsku grupu Hamas, te je više puta iznosio sulude tvrdnje da Izrael "ne izgladnjuje stanovništvo Gaze."

Kirk je također u prošlosti iznosio tvrdnje da "Palestina ne postoji" te da kompletan teritorij koji se historijski smatra Palestinom pripada Izraelu.

Uz to, osobe koje podržavaju prekid invazije Izraela na Gazu najčešće etiketira kao "pristalice Hamasa."

Kirk je, kako smatraju politički analitičari u SAD-u, značajno pridonio pobjedi američkog predsjednika Donalda Trumpa na prošlogodišnjim izborima, kroz događaje koje je putem svoje organizacije Turning Point USA pravio na kampusima univerziteta.

Zanemariv broj

Ipak, prema analizi Associated Pressa, ovakve izjave ne prate činjenice. U 2023/24. godini Sjedinjene Države su prihvatile samo 56 izbjeglica iz palestinskih teritorija, što je zanemarivo mali broj u poređenju s ukupnim migracijskim kretanjima.

AP naglašava da je američki sistem provjere izbjeglica među najstrožijima na svijetu. Proces traje mjesecima, uključuje višestruke sigurnosne provjere, provjeru identiteta i nadzor agencija. Upravo zbog toga stručnjaci smatraju da je masovni priliv Palestinaca u SAD praktično nemoguć.

- Ideja da bi desetine hiljada ljudi iz Gaze ušlo u Sjedinjene Države jednostavno nema uporište u stvarnosti - navodi Associated Press.