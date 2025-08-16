Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RAZGOVOR U JUNU

Tramp tvrdi da mu je kineski predsjednik rekao da neće napasti Tajvan dok njemu traje mandat

Tajvan se snažno protivi

Tramp i Đinping: Raniji susret. Platforma X

A. O.

16.8.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je da mu je kineski predsjednik Si Đinping (Xi Jinping) rekao da Kina neće napasti Tajvan dok je on američki predsjednik.

Rekao mi je: "Nikada to neću uraditi dok ste Vi predsjednik". Predsjednik Si mi je to rekao, a ja sam rekao: "Pa, cijenim to", ali je on također rekao: "Ali ja sam veoma strpljiv, a i Kina je veoma strpljiva", rekao je Tramp u intervjuu za Fox News.

Tramp i Si su u junu razgovarali prvi put u Trampovom drugom predsjedničkom mandatu.

Kina smatra Tajvan svojom teritorijom i zaklela se da će se "ponovo ujediniti" sa ostrvom koje se otcijepilo, silom ako je potrebno, prenosi Reuters.

Tajvan se snažno protivi.

Kineska ambasada u Vašingtonu je opisala temu Tajvana kao "najvažnije i najosjetljivije pitanje" u odnosima Kine i SAD.

# KINA
# XI JINPING
# SAD
# DONALD TRUMP
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.