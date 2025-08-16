Tramp tvrdi da mu je kineski predsjednik rekao da neće napasti Tajvan dok njemu traje mandat

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je da mu je kineski predsjednik Si Đinping (Xi Jinping) rekao da Kina neće napasti Tajvan dok je on američki predsjednik.

Rekao mi je: "Nikada to neću uraditi dok ste Vi predsjednik". Predsjednik Si mi je to rekao, a ja sam rekao: "Pa, cijenim to", ali je on također rekao: "Ali ja sam veoma strpljiv, a i Kina je veoma strpljiva", rekao je Tramp u intervjuu za Fox News.

Tramp i Si su u junu razgovarali prvi put u Trampovom drugom predsjedničkom mandatu.

Kina smatra Tajvan svojom teritorijom i zaklela se da će se "ponovo ujediniti" sa ostrvom koje se otcijepilo, silom ako je potrebno, prenosi Reuters.

Tajvan se snažno protivi.

Kineska ambasada u Vašingtonu je opisala temu Tajvana kao "najvažnije i najosjetljivije pitanje" u odnosima Kine i SAD.