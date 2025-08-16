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MUNJEVITA AKCIJA

Video / Pljačka u stilu "Pink Pantera": Lopovi ukrali nakit vrijedan 2 miliona dolara za manje od 90 sekundi

Četvorica maskiranih provalnika razbila su staklena vrata, ispraznila vitrine i pobjegla s plijenom

Plačka u stilu "Pink Pantera". Screenshot/YouTube

A. H. K.

16.8.2025

Četvorica maskiranih pljačkaša izvela su u ponedjeljak munjevitu pljačku juvelirnice u zapadnom dijelu Sijetlu, u kojoj je nestao nakit i luksuzni predmeti vrijedni oko 2 miliona dolara, javlja Associated Press.

Prema snimcima nadzornih kamera, provalnici su čekićima razbili zaključana staklena vrata, potom za manje od 90 sekundi ispraznili šest vitrina s nakitom i satovima. Među ukradenim predmetima nalaze se i Rolex satovi procijenjeni na oko 750.000 dolara, kao i smaragdna ogrlica vrijedna 125.000 dolara.

Jedan od pljačkaša zaprijetio je zaposlenima sprejom za medvjede i električnim šokerom, ali, kako navodi AP, niko od osoblja nije povrijeđen. Nakon pljačke, napadači su pobjegli nepoznatim vozilom i policija još uvijek traga za njima.


- Sve se odigralo izuzetno brzo, manje od minute i po - izjavio je policijski izvor za Associated Press, ističući da se radi o dobro organizovanoj i brutalno izvedenoj pljački.

Istraga je u toku, a vlasti pozivaju građane da dostave sve informacije koje bi mogle pomoći u identifikaciji počinilaca.

# SIJETL
# NAKIT
# ROLEX
# SAD
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