Video / Pljačka u stilu "Pink Pantera": Lopovi ukrali nakit vrijedan 2 miliona dolara za manje od 90 sekundi

Četvorica maskiranih pljačkaša izvela su u ponedjeljak munjevitu pljačku juvelirnice u zapadnom dijelu Sijetlu, u kojoj je nestao nakit i luksuzni predmeti vrijedni oko 2 miliona dolara, javlja Associated Press.

Prema snimcima nadzornih kamera, provalnici su čekićima razbili zaključana staklena vrata, potom za manje od 90 sekundi ispraznili šest vitrina s nakitom i satovima. Među ukradenim predmetima nalaze se i Rolex satovi procijenjeni na oko 750.000 dolara, kao i smaragdna ogrlica vrijedna 125.000 dolara.

Jedan od pljačkaša zaprijetio je zaposlenima sprejom za medvjede i električnim šokerom, ali, kako navodi AP, niko od osoblja nije povrijeđen. Nakon pljačke, napadači su pobjegli nepoznatim vozilom i policija još uvijek traga za njima.



