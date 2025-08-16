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PROSTOR ZA ŠPEKULACIJE

Putinove noge glavna tema nakon susreta sa Trampom na Aljasci: Snimak pokrenuo lavinu komentara

Na snimcima se jasno vidi kako mu se noga više puta trzne

Putin i Tramp. Screenshot

I. H.

16.8.2025

Snimak ruskog predsjednika Vladimira Putina sa samita na Aljasci zaludio je internet i postao glavna tema na društvenim mrežama. 

Razlog nije politička poruka, već njegovo neuobičajeno ponašanje tokom susreta s Donaldom Trampom.

Naime, dok su dvojica lidera razgovarala o situaciji u Ukrajini, pažnju javnosti privuklo je Putinovo čudno stajanje.

Na snimcima se jasno vidi kako mu se noga više puta trzne, što je odmah otvorilo prostor za špekulacije o njegovom zdravstvenom stanju.

Društvene mreže preplavili su komentari da je ruski lider možda koristio “lagani egzoskelet” i specijalne cipele s povišenim đonom, kako bi prikrio razliku u visini u odnosu na Trampa, visokog čak 191 centimetar.

Uprkos tome, Putin je izgledao znatno niži od američkog predsjednika.

# ALJASKA
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
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