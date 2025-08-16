Video / Američki F-35 pratili Putinov predsjednički avion nakon sastanka na Aljasci

Video iz unutrašnjosti predsjedničkog aviona Il-96-300PU kojim se Vladimir Putin vraćao u Rusiju nakon sastanka sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom (Trump) u Ankoridžu objavio je Kremlj.

Sastanak u bazi Elmendorf–Richardson

Dvojica lidera sastala su se jučer u vojnoj bazi Elmendorf–Richardson na Aljasci. Razgovori su bili fokusirani na rat u Ukrajini, ali susret nije donio očekivani prekid vatre kojem se Tramp nadao. Ipak, Putin je dočekan uz svečani protokol – crveni tepih, prelet bombardera B-2 i četiri lovca F-35 – i zajedničko pojavljivanje na bini sa predsjednikom SAD.

Putin je doputovao u Ankoridž predsjedničkim avionom Il-96-300PU, uz prateće letjelice, među kojima je bio i Tu-214PU sa članovima njegove delegacije.