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TOKOM POVRATKA

Video / Američki F-35 pratili Putinov predsjednički avion nakon sastanka na Aljasci

Putin je doputovao u Ankoridž predsjedničkim avionom Il-96-300PU, uz prateće letjelice, među kojima je bio i Tu-214PU sa članovima njegove delegacije

Prikaz iz aviona. Platforma X

A. O.

16.8.2025

Video iz unutrašnjosti predsjedničkog aviona Il-96-300PU kojim se Vladimir Putin vraćao u Rusiju nakon sastanka sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom (Trump) u Ankoridžu objavio je Kremlj.

Sastanak u bazi Elmendorf–Richardson

Dvojica lidera sastala su se jučer u vojnoj bazi Elmendorf–Richardson na Aljasci. Razgovori su bili fokusirani na rat u Ukrajini, ali susret nije donio očekivani prekid vatre kojem se Tramp nadao. Ipak, Putin je dočekan uz svečani protokol – crveni tepih, prelet bombardera B-2 i četiri lovca F-35 – i zajedničko pojavljivanje na bini sa predsjednikom SAD.

Putin je doputovao u Ankoridž predsjedničkim avionom Il-96-300PU, uz prateće letjelice, među kojima je bio i Tu-214PU sa članovima njegove delegacije.

Pratnja američkih lovačkih aviona

Po završetku sastanka, Putinov avion dobio je neobičnu pratnju – američki lovci F-35A Lightning II pratili su Il-96-300PU pri izlasku iz američkog vazdušnog prostora na putu ka Rusiji. Državna agencija TASS objavila je snimak iz kabine ruskog predsjedničkog aviona na kojem se vide američki avioni, iako su u objavi pogrešno označeni kao F-22 Raptor, primjećuje portal Theaviationist.

Lovci F-35A sa oznakom „AK“ pripadaju 354. lovačkom vingu iz baze Eielson na Aljasci. U okviru ove baze djeluju 355. i 356. eskadrila, koje redovno sprovode QRA (Quick Reaction Alert) misije presretanja aviona u aljaskom ADIZ-u (Air Defense Identification Zone).

Sigurnosne mjere

Za vrijeme susreta na Aljasci na snazi je bilo privremeno ograničenje letenja (Temporary Flight Restriction – TFR), koje su obezbjeđivali E-3 Sentry AWACS i lovci. U ovakvim slučajevima, pratnja predsjedničkih aviona nije znak poštovanja, već mjera sigurnosti.

Država domaćin je obavezna da osigura sigurnost državne letjelice u posjeti, kako bi se umanjio rizik od eventualnih prijetnji.

Avioni predsjednika Rusije i SAD. Platforma X

Sličan primjer zabilježen je 2019. godine, kada su dva aviona Eurofighter Typhoon pratila avion Air China Boeing 747 sa kineskim predsjednikom Sijem Đinpingom (Xi Jinping) tokom prilaska Rimu. 

Pogled i iz Air Force One

Pored snimka iz kabine ruskog aviona, objavljen je i video iz Air Force One, kojim je Donald Tramp napustio bazu Elmendorf–Richardson. Snimak prikazuje predsjednički avion SAD u usponu nakon polaska iz Ankoridža.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
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