Video / Američki F-35 pratili Putinov predsjednički avion nakon sastanka na Aljasci

Video iz unutrašnjosti predsjedničkog aviona Il-96-300PU kojim se Vladimir Putin vraćao u Rusiju nakon sastanka sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom (Trump) u Ankoridžu objavio je Kremlj.
Sastanak u bazi Elmendorf–Richardson
Dvojica lidera sastala su se jučer u vojnoj bazi Elmendorf–Richardson na Aljasci. Razgovori su bili fokusirani na rat u Ukrajini, ali susret nije donio očekivani prekid vatre kojem se Tramp nadao. Ipak, Putin je dočekan uz svečani protokol – crveni tepih, prelet bombardera B-2 i četiri lovca F-35 – i zajedničko pojavljivanje na bini sa predsjednikom SAD.
Putin je doputovao u Ankoridž predsjedničkim avionom Il-96-300PU, uz prateće letjelice, među kojima je bio i Tu-214PU sa članovima njegove delegacije.
Pratnja američkih lovačkih aviona
Po završetku sastanka, Putinov avion dobio je neobičnu pratnju – američki lovci F-35A Lightning II pratili su Il-96-300PU pri izlasku iz američkog vazdušnog prostora na putu ka Rusiji. Državna agencija TASS objavila je snimak iz kabine ruskog predsjedničkog aviona na kojem se vide američki avioni, iako su u objavi pogrešno označeni kao F-22 Raptor, primjećuje portal Theaviationist.
Lovci F-35A sa oznakom „AK“ pripadaju 354. lovačkom vingu iz baze Eielson na Aljasci. U okviru ove baze djeluju 355. i 356. eskadrila, koje redovno sprovode QRA (Quick Reaction Alert) misije presretanja aviona u aljaskom ADIZ-u (Air Defense Identification Zone).
Sigurnosne mjere
Za vrijeme susreta na Aljasci na snazi je bilo privremeno ograničenje letenja (Temporary Flight Restriction – TFR), koje su obezbjeđivali E-3 Sentry AWACS i lovci. U ovakvim slučajevima, pratnja predsjedničkih aviona nije znak poštovanja, već mjera sigurnosti.
Država domaćin je obavezna da osigura sigurnost državne letjelice u posjeti, kako bi se umanjio rizik od eventualnih prijetnji.
Sličan primjer zabilježen je 2019. godine, kada su dva aviona Eurofighter Typhoon pratila avion Air China Boeing 747 sa kineskim predsjednikom Sijem Đinpingom (Xi Jinping) tokom prilaska Rimu.
Pogled i iz Air Force One
Pored snimka iz kabine ruskog aviona, objavljen je i video iz Air Force One, kojim je Donald Tramp napustio bazu Elmendorf–Richardson. Snimak prikazuje predsjednički avion SAD u usponu nakon polaska iz Ankoridža.