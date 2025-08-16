Sudar voza i kamiona: Poginula jedna osoba, 27 povrijeđenih

Danska policija saopćila je danas da se ekspresni voz koji je udario u poljoprivredni kamion, usmrtivši jednu osobu i povrijedivši 27, kretao "relativno velikom brzinom" kada se desio sudar.

Vozači i voza i kamiona su među teško povrijeđenima u petak na željezničkom prijelazu u Bjerndrupu, u jugozapadnoj Danskoj. Policija je objavila da je poginula 60-godišnja žena, dok je pet od 27 povrijeđenih i dalje u kritičnom stanju.

Voz, koji je putovao iz Kopenhagena prema zapadnom gradu Sønderborgu, udario je u kamion dok je prelazio tračnice na mjestu bez ograde. Vlasti su saopćile da će istraga utvrditi jesu li svjetlosni i zvučni signali na prijelazu u to vrijeme radili.

Lokalni mediji javili su da se slična nesreća dogodila u julu samo tri kilometra dalje, kada je 24-godišnji vozač poginuo nakon što je njegov automobil udario voz na drugom prijelazu, prenosi AFP.