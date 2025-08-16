Crnoj Gori iz Emirata stiže specijalna pomoć u gašenju požara: Avion koji zovu "vatroubica"

Predsjednik crnogorske Vlade Milojko Spajić najavio je da iz Ujedinjenih Arapskih Emirata uskoro u Crnu Goru stiže avion "Antonov An-32P", popularno nazvan "vatroubica", koji ima 40 posto veću nosivost od aviona koji su prethodnih dana angažovani na gašenju požara u Crnoj Gori.

"Dodatnu sigurnost za građane Crne Gore donosi i činjenica da će nam ovaj avion biti na raspolaganju sve do 31. oktobra, uz mogućnost dogovora između dvije države da se, ukoliko bude potrebe, koristi i naredne godine", saopćio je Spajić na društvenim mrežama.