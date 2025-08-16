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DODATNA POMOĆ

Crnoj Gori iz Emirata stiže specijalna pomoć u gašenju požara: Avion koji zovu "vatroubica"

Iz Bosne i Hercegovine u gašenju požara pomaže helikopter Oružanih snaga BiH

Vatroubice. Screenshot

D. H.

16.8.2025

Predsjednik crnogorske Vlade Milojko Spajić najavio je da iz Ujedinjenih Arapskih Emirata uskoro u Crnu Goru stiže avion "Antonov An-32P", popularno nazvan "vatroubica", koji ima 40 posto veću nosivost od aviona koji su prethodnih dana angažovani na gašenju požara u Crnoj Gori.

"Dodatnu sigurnost za građane Crne Gore donosi i činjenica da će nam ovaj avion biti na raspolaganju sve do 31. oktobra, uz mogućnost dogovora između dvije države da se, ukoliko bude potrebe, koristi i naredne godine", saopćio je Spajić na društvenim mrežama.

U Crnoj Gori već sedam dana vatrena stihija pravi štetu, a najugroženija područja su na teritoriji Podgorice, Danilovgrada, Nikšića, Bijelog Polja, Bara i Budve.

Crnoj Gori su u gašenju požara u pomoć pritekle vatrogasne ekipe iz Italije, BiH, Hrvatske, Austrije, Mađarske i Češke.

Iz Bosne i Hercegovine u gašenju požara pomaže helikopter Oružanih snaga BiH. Samo u jednom danu, helikopter je izbacio 38 tona vode.

# AVION
# CRNA GORA
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