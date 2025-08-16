Štrajk 10.000 stjuardesa i stjuarda Air Canade paralizira kanadske aerodrome

Više od 10.000 stjuardesa i stjuarda Air Canade, predstavnika sindikata Canadian Union of Public Employees (CUPE), stupilo je u rekordni 72-satni štrajk, prvi te vrste od 1985. godine, prenosi Reuters. Kao rezultat, kompanija je obustavila sve letove, uključujući i one niske budžetske linije, u najprometnijem dijelu ljetne sezone.

Kabinsko osoblje Air Canade traži veće plate i da im se plaća rad dok su avioni na zemlji. Štrajk je stupio na snagu u pet sati ujutro u subotu, iako je Air Canada počela da smanjuje operacije i ranije. Aviokompanija kaže da će oko 500 letova dnevno biti pogođeno.

Otkazani letovi

Stjuardese i stjuardi će protestovati na većim kanadskim aerodromima, gdje su putnici već pokušavali da osiguraju nove rezervacije ranije tokom sedmice.

Air Canada, koja leti direktno do 180 gradova širom svijeta, saopćila je da je obustavila sve operacije i savjetuje pogođene putnike da ne idu na aerodrom. Dodala je da letovi Air Canada Jazz, PAL Airlines i Air Canada Express nisu pogođeni štrajkom.

- Air Canada duboko žali zbog efekta koji štrajk ima na putnike - navodi se u sapćenju.

Do petka navečer, aviokompanija je već otkazala 623 leta, čime je pogođeno više od 130.000 putnika, u sklopu postepenog smanjivanja operacija pred štrajk.

U pregovorima o kolektivnom ugovoru, kompanija je saopćila kako je ponudila stjuardesama i stjuardima povećanje ukupne naknade od 38 posto tokom četiri godine, uključujući 25 posto povećanja u prvoj godini.

CUPE (sindikat) je poručio da je ponuda "ispod inflacije, ispod tržišne vrijednosti, ispod minimalne plate" i da bi i dalje ostavila kabinsko osoblje neplaćenim za dio radnih sati, uključujući ukrcavanje i čekanje na aerodromu prije letova.

Sindikat i aviokompanija su javno razmjenjivali optužbe oko toga ko je bio voljan postići dogovor.

Ranije ovog mjeseca, 99,7 posto zaposlenih koje predstavlja sindikat glasalo je za štrajk.

Obavezna arbitraža

Kanadska ministrica rada Pati Hajdu (Patty Hajdu) je ove sedmice pozvala Air Canadu i sindikat da se vrate za pregovarački sto kako bi izbjegli štrajk.

Također, u saopćenju je navela da je Air Canada zatražila od nje da spor uputi na obaveznu arbitražu.

CUPE je naglasio da je pregovarao u dobroj vjeri više od osam mjeseci, ali da je Air Canada umjesto toga tražila arbitražu koju bi naložila vlada.

- Kada smo stali čvrsto zajedno, Air Canada nije sjela za sto u dobroj vjeri. Umjesto toga, pozvali su saveznu vladu da interveniše i oduzme ta prava - poručeno je iz sindikata.