U posljednja dva dana, ukrajinske snage iz elitnog 1. korpusa “Azov” uspjele su odsjeći grupu ruskih trupa koje su napravile dubok proboj sjeverno od Pokrovska, prodorom od preko 20 kilometara u ukrajinsku teritoriju. Odluka ukrajinskog Generalštaba da na ovo krizno područje uputi svoj najelitniji korpus pokazala se potpuno opravdanom.

Tokom prethodnih 72 sata na ovaj sektor fronta pristigle su jedinice iz više ukrajinskih korpusa, sa zadatkom da zaustave daljnje napredovanje Rusa i presijeku njihove linije snabdijevanja.

Operacije 1. korpusa “Azov” rezultirale su ponovnim preuzimanjem kontrole nad selima Hruzke, Rubizhne, Novovodyane, Petrivka, Vesele i Zolotyi Kolodiaz. Prema ukrajinskim izvorima, u ovim borbama poginulo je više od 270, a ranjeno preko 100 ruskih vojnika.

Ključnu ulogu u okruženju neprijateljskih snaga odigrale su 93. mehanizovana brigada i 82. zračno-desantna brigada, koje su iz više pravaca odsjekle ruske jedinice. Ukrajinska vojska procjenjuje da je oslobođeno više od 30 kvadratnih kilometara teritorije, pri čemu je uništeno nekoliko ruskih tenkova i oklopnih vozila, kao i veći broj motocikala koji su korišteni za brzi prodor.