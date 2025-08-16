Putin poslije susreta s Trampom: Želimo brzo okončanje rata mirnim putem

Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je u izjavi koju su prenosile ruske državne televizije poručio je da je njegova posjeta Aljasci, gdje se sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trumpom) bio "iskren i sadržajan", prenosi ruska agencija TASS. Dodao je i da Rusija poštuje američki stav o ratu u Ukrajini.

Putin je naglasio da želi brzo okončanje rata "mirnim putem" te potvrdio da ga je sastanak s Trampom "približio ispravnim odlukama", ali je ponovno insistirao da svako rješenje mora početi na uklanjanju takozvanih "korijenskih uzroka" rata.

Ta formulacija u praksi znači da Moskva ne namjerava popustiti u svojim ključnim zahtjevima i crvenim linijama, koje uključuju redefiniranje ukrajinske državnosti i sigurnosnog okvira u Evropi.

Podsjetimo, predsjednik Donald Tramp (Trump) i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se sinoć na Aljasci.

Razgovarali su oko tri sata, a zatim su se obratili javnosti. Dogovor o prekidu vatre nisu postigli, ali obojica ističu kako žele da rat završi i da su sada na dobrom putu da se to dogodi.