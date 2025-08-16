Erdoan: Susret Trump-Putin daje "novi zamah" ka okončanju rata u Ukrajini

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) danas je rekao da su razgovori američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci dali „novi zamah“ naporima za okončanje rata Rusije i Ukrajine, javlja Anadolija.

- Sastanci održani na Aljasci između američkog predsjednika Donalda Trampa i predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina pružili su novi zamah u potrazi za okončanjem rata Rusije i Ukrajine - napisao je Erdoan u izjavi na svojim društvenim mrežama.

- Pozdravljamo Samit na Aljasci i nadamo se da će ovaj novi proces, uz učešće ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, postaviti temelje za trajni mir. Turska je spremna dati svaki doprinos u uspostavljanju mira - dodao je Erdoan.