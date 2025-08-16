Tramp želi sastanak sa Putinom i Zelenskim: Evo kada bi se mogao desiti

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao je lideru Ukrajine Volodimiru Zelenskom i evropskim liderima da bi želio da održi trilateralni sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i Zelenskim već 22. avgusta, objavio je portal Axios, pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorom.

Kako se navodi, Tramp je rekao da želi da organizuje trilateralni susret njega, Putina i Zelenskog "brzo, već u petak".

Axios dodaje i da se Putin nije javno obavezao da bi mogao da učestvuje na takvom susretu.

Ranije danas, Zelenski je podržao prijedlog za trilateralni sastanak između Ukrajine, SAD i Rusije, a detalji pregovora biće razmotreni, kako je naveo, sa Trampom u ponedjeljak, u Vašingtonu.

Prema diplomatskim izvorima američkih medija Vladimir Putin je tokom pregovora na Aljasci zatražio povlačenje ukrajinske vojske iz regija Lugansk i Donbas.

Ova ponuda je čini se najveći ustupak koji su dosad ponudili iz Kremlja. Međutim, prema dosadašnjim stavovima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, teško je očekivati da će ovaj prijedlog biti jednostavno prihvaćen.