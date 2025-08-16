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SUSRET PUTINA I TRAMPA

Vajdel: Merc dozvolio da Njemačka sklizne u političku periferiju

Samit na Aljasci bio je važan korak ka deeskalaciji, poručila je

Vajdel: Tako funkcioniše realpolitika. Platforma X

SRNA

16.8.2025

Predsjednica krajnje desničarske njemačke stranke Alternativa za Njemačku (AfD) Alisa Vajdel (Alice Weidel) prokomentarisala je susret dva svjetska lidera Donalda Trampa (Trumpa) predsjednika SAD i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

- Sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa na Aljasci pokazao je da je njemački kancelar Fridrih Merc dozvolio da njegova zemlja sklizne u političku periferiju - rekla je Vajdel.

Samit na Aljasci bio je važan korak ka deeskalaciji. Tako funkcioniše realpolitika. Također je pokazao da je Merc manevrisao našu zemlju u političku periferiju - napisala je Vajdelova na X-u.

Ona je pozvala njemačke vlasti da podrže mirovnu inicijativu Vašingtona, promovišu njemačku diplomatiju i brane sopstvene interese. 

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# ALICE WEIDEL
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