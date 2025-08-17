Ukrajinci razočarani nakon razgovora na Aljasci: "Ovo je nož u leđa, Tramp samo želi brzi odgovor"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je odbijanje Rusije da uvede prekid vatre, naglašavajući da to dodatno otežava postizanje mirovnog plana koji je, nakon sastanka s Vladimirom Putinom, predložio Donald Tramp.

– Vidimo da Rusija odbija brojne pozive na prekid vatre i još uvijek nije rekla kada će prestati s ubijanjem. To dodatno komplikuje situaciju. Ako nisu spremni prihvatiti ni jednostavnu naredbu o obustavi napada, teško će ih biti uvjeriti da prihvate nešto mnogo važnije – miran suživot sa susjedima u decenijama koje dolaze – napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

Najveće počasti

Tramp je u razgovoru sa Zelenskim najavio da će izvršiti pritisak na Putina zbog rata u Ukrajini, što je u Kijevu dočekano kao potvrda američke podrške. Međutim, već nakon samita na Aljasci, na kojem je Putina dočekao s najvećim počastima, američki predsjednik je drastično promijenio ton. Počeo je dovoditi u pitanje smisao primirja, što je u Ukrajini dočekano kao šok.

Visoki ukrajinski zvaničnici za zapadne medije su rekli da je riječ o „nožu u leđa“ i da Tramp „samo želi brz dogovor“. Analize stranih agencija navode da je Putin u samo nekoliko sati uspio uvjeriti američkog predsjednika da primirje nije pravi put, spriječiti nove sankcije i dodatno narušiti zapadne pokušaje njegove izolacije.

Ruski mediji slavili su Putina kao pobjednika samita, ističući crveni tepih, vojni prelet i vožnju u američkoj predsjedničkoj limuzini. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poručila je da je „Zapad proveo godine govoreći o izolaciji Rusije, a sada su vidjeli kako Putina dočekuju u Sjedinjenim Državama“.

Najveća dobit Moskve, ipak, vezana je za rat u Ukrajini. Putin je Trampu iznio prijedlog da bi bio spreman zamrznuti linije fronta u Zaporožju i Hersonu ako se Kijev povuče iz Donjecka i Luganska. Zelenski je taj zahtjev odbio. Tramp, s druge strane, nakon sastanka je izjavio da pregovori trebaju ići direktno ka miru, a ne ka privremenom primirju, što odgovara ruskoj viziji.

Ekonomija otporna

Putin insistira da cijeli Donbas pripadne Rusiji, dok ruske trupe polako napreduju na terenu. Prema pisanju New York Timesa, Tramp je evropskim liderima rekao da bi priznanje Donbasa kao ruskog teritorija moglo otvoriti put dogovoru.

Dok zapadni analitičari upozoravaju da su Putinovi uspjesi možda privremeni, ruski zvaničnici tvrde da je njihova ekonomija, uprkos sankcijama, otpornija nego što se očekivalo, iako priznaju rizik od recesije. Prema riječima jednog izvora iz Kremlja, ekonomski problemi su za Putina manje važni od geopolitičkih ciljeva.

Zaključak je da bi u narednom periodu Tramp mogao izvršiti dodatni pritisak na Ukrajinu da prihvati kompromis, dok Moskva nastavlja graditi svoju pregovaračku poziciju na bojnom polju.