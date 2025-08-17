New York Times: Putin ima dodatne uslove za mir u Ukrajini, želi da ruski jezik bude službeni i zaštitu crkve

New York Times je izvijestio da je tokom razgovora na Aljasci ruski predsjednik Vladimir Putin tražio od Donalda Trampa posebne garancije – da ruski jezik ponovo postane službeni u Ukrajini i da ruske pravoslavne crkve dobiju potpunu zaštitu.

Prema informacijama koje se pozivaju na dva visoka evropska dužnosnika, Putin je i dalje odbijao sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, kojeg smatra „nelegitimnim predsjednikom vještačke države“.

Tramp je, kako piše NYT, izrazio nadu da će doći do trilateralnog sastanka njega, Putina i Zelenskog, ali do toga nije došlo. Štaviše, nakon razgovora s ruskim liderom Tramp je ublažio svoj stav – odustao je od zahtjeva za trenutnim prekidom vatre i počeo vjerovati da bi se mirovni sporazum mogao postići ako Ukrajina pristane predati Rusiji preostale neokupirane dijelove Donbasa.

Putin je zauzvrat predložio prekid vatre na ostatku ukrajinske teritorije duž sadašnjih linija fronta, uz pismeno obećanje da Rusija nikada više neće napasti Ukrajinu niti bilo koju evropsku zemlju. Međutim, američki i evropski izvori upozorili su Trampa da Putin ima dugu historiju kršenja pisanih obaveza.

Ukrajinski i evropski lideri jasno su odbili svaku pomisao na ustupanje neokupiranog dijela Donbasa, ističući da taj region ima ključne odbrambene položaje i vrijedne resurse, te da bi takav ustupak bio protivustavan.

Sastanak Trampa i Putina završio je bez dogovora i bez prekida vatre, iako su obojica tvrdili da je postignut „veliki napredak“.