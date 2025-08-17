Politico: Putin ostvario trijumf na Aljasci

Ruski predsjednik Vladimir Putin napustio je Aljasku itekako zadovoljan – i imao je razloga za to, piše kolumnista Džejmi Detmer za Politico. Susret s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, održan u bivšoj vojnoj bazi iz Hladnog rata kraj Ankoridža, pružio mu je priliku da se na američkom tlu predstavi kao ravnopravan svjetski lider, a ne kao izolovan političar optužen za ratne zločine.

Već na protokolarnom nivou samit je bio poseban. Tramp je Putina dočekao s osmijehom, prijateljskim tapšanjem po ramenu i srdačnim razgovorom na crvenom tepihu. Zatim je uslijedilo iznenađenje – Putin je ušao u “The Beast”, predsjedničku limuzinu SAD-a, i zajedno s Trampom odvezao se do mjesta održavanja samita. Kako navodi Politico, ruski predsjednik je pritom očigledno bio oduševljen.

Bez podrške

Iako Ukrajina nije bila “prodata”, kako su strahovali brojni zapadni diplomati, Putin je iz sastanka izvukao maksimum. Osigurao je održavanje samita bez ikakvih prethodnih ustupaka – nije pristao ni na prekid vatre, niti se na bilo šta obavezao, uprkos Trampovim tvrdnjama da želi “spasiti hiljade života”.

Politico podsjeća da je samit na Aljasci Putinu dao legitimitet na svjetskoj sceni. Majkl Karpenter, bivši visoki zvaničnik u američkom Vijeću za nacionalnu sigurnost, ocijenio je da je Putin već samim održavanjem sastanka dobio ono što je želio – priznanje statusa i fotografije rame uz rame s Trampom.

Kremlj i ruski mediji odmah su susret predstavili ne kao razgovore o Ukrajini, već kao demonstraciju moći dvojice svjetskih lidera.

Kako piše Detmer, Putin je u javnim istupima hvalio Trampa zbog “napora da zaustavi rat”. Takav respekt, ocjenjuje Politico, oduvijek je bio najsigurniji način da se pridobije američki predsjednik – za razliku od Volodimira Zelenskog, koji je ranije ove godine u Ovalnom uredu ostao bez podrške i politički pretrpio veliki udarac.

Ipak, Putin nije pokazao spremnost da promijeni svoj cilj – kontrolu nad Ukrajinom, čije samo postojanje osporava. Govorio je o “uklanjanju uzroka rata” i “fundamentalnim prijetnjama ruskoj sigurnosti”, što u prevodu znači da u njegovom narativu NATO i Evropa ostaju glavni krivci.

Prema saznanjima nezavisne redakcije Meduza, Kremlj je novinarima državnih medija poslao upute da samit prikažu kao susret na kojem je Putin “odredio agendu” odnosa SAD-a i Rusije, dok Ukrajinu treba prikazati kao nerazumnu i nespremnu na pregovore.

Pritisak na Evropu raste

Politico zaključuje da Putin nema nikakvu žurbu da zaustavi rat. Njegov režim bi time mogao biti ugrožen jer bi izlazak iz ratne ekonomije otvorio prostor za unutrašnje sukobe. Osim toga, produženi rat stavlja dodatni teret na evropske zemlje i slabi transatlantski savez.

– Samit je omogućio Putinu da nastavi kao i do sada – da izbjegne Trampov bijes, odgodi nove sankcije i predstavi se kao partner za mir, iako za njega očigledno nije spreman – piše Džejmi Detmer u Politicu.