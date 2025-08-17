Pothranjena dvadesetogodišnja Palestinka preminula u Italiji

Marah Abu Zuhri, dvadesetogodišnja žena iz Gaze, koja je evakuisana u Italiju na liječenje, preminula je u Univerzitetskoj bolnici u Pisi, manje od 48 sati nakon dolaska.

Marah je stigla u Italiju s majkom u okviru programa talijanske vlade, no pretrpjela je ozbiljan gubitak težine i mišića saopštili su iz bolnice, dok su italijanske novinske agencije izvjestile da je preminula usljed teške pothranjenosti. Bolnica je potvrdila da je umrla od srčanog zastoja.

UN je više puta upozoravao na alarmantnu situaciju gladi u Gazi, a strčnjaci tvrde da se radi o "najgorem mogućem scenariju" pothranjenosti. Više od 180 djece i odraslih prevezeno je u Italiju od početka rata.

U međuvremenu, britanski zastupnici pozvali su vladu da ubrza evakuaciju bolesne i ranjene djece iz Gaze, dok izraelske vlasti najavljuju opskrbu stanovnika Gaze šatorima i preseljenje u "sigurne zone" nakon teških napada na Zeitoun, najveći okrug u gradu.

Prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi, najmanje 36 osoba ubijeno je u izraelskim napadima u subotu, dok je još 11 umrlo od pothranjenosti, čime broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu prelazi 250. Ukupan broj poginulih premašio je 60.000.