Bivši rabin Josef udario na Netanjahua: On je ateist, hapsi Sefarde

Bivši glavni sefardski rabin Jicak Josef (Yitzhak Yosef) ponovo je izazvao buru u izraelskoj javnosti. U subotu navečer, u govoru pred pristalicama, nazvao je premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua) “ateistom”, optužio ga za odugovlačenje nacrta zakona o haredima, a Izraelske odbrambene snage (IDF) za selektivna hapšenja Sefarda.

Nacrt zakona

Nakon demonstracija ispred vojnog zatvora u kojem se nalaze haredi pritvorenici, Josef je rekao da je koalicija trebala usvojiti nacrt zakona prije odobravanja svog prvog budžeta, u skladu s koalicijskim sporazumom.

- Trebalo je prije formiranja vlade, kako je napisano u koalicijskom sporazumu, usvojiti nacrt zakona prije prvog budžeta - istakao je.

Oštro je kritikovao i haredi zastupnike i Netanjahua, pozivajući se na pokojnog rabina Šaloma Kohena (Shaloma Cohena), koji je bio predsjednik Shasovog Vijeća mudraca Tore.

Ne slušajte Bibija nakon budžeta. Zašto su ga slušali? Da je Hačam Šalom živ, vikao bi na izaslanike rabina. Zašto odugovlačite? Zašto slušate Bibija? Vjerujete li mu? Oslanjate se na nekoga takvog? Zašto se oslanjate na njega, da donese nacrt zakona? Dakle, još odgađanja, i mi smo upali u nevolje On je ateist - naglasio je Josef.

Osvrnuo se na nedavni krug hapšenja koje je provela vojska.

- Hapse uglavnom Sefarde. Znaju da je tamo otac slab, majka slaba. Što je ovo, Rusija? Kad pokucaju na vrata, pogledajte kroz špijunku da vidite ko je to. Ako su to oni, nemojte otvarati vrata. Prebrodite ovo teško razdoblje - kategoričan je bio Josef.

Provokativne izjave

Josef ima dugu historiju provokativnih izjava koje često potiču javnu raspravu. U januaru 2020. godine izazvao je široku osudu jer je imigrante iz bivšeg Sovjetskog Saveza nazvao "komunističkim, religijom mrziteljskim nejevrejima".

Tada je Netanjahu nazvao je te izjave "skandaloznim“ i pohvalio imigrante kao "ogroman blagoslov za Državu Izrael i jevrejski narod“.

Sredinom 2021. godine, Josef je odbacio sekularne akademske predmete, nazivajući znanost i matematiku "besmislicom" te je pozvao studente da se usredotoče isključivo na proučavanje Tore.