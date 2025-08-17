Ovo je Putinova ponuda za kraj rata, Reuters objavio sve detalje

Rusija bi se odrekla manjih dijelova okupirane Ukrajine, a Kijev bi prepustio velike dijelove istoka zemlje koje Moskva nije uspjela osvojiti – to je okvir mirovnog prijedloga o kojem su na summitu na Aljasci razgovarali ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Tramp, tvrde Reutersovi izvori upoznati s razmišljanjima Moskve.

Ovaj opis sastanka pojavio se dan nakon što su se Putin i Trump susreli u vojnoj bazi na Aljasci, što je bio prvi susret američkog predsjednika i šefa Kremlja od početka rata u Ukrajini.

Zelenski ide u Vašington

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra putuje u Washington kako bi s Trumpom razgovarao o mogućem okončanju rata koji je Putin započeo u februar 2022.

Trump je rekao da na summitu nije postignut prekid vatre koji je priželjkivao, ali je u intervjuu za Fox News izjavio da je s Putinom razgovarao o prijenosu teritorija i sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, te da su se "u velikoj mjeri složili".