Ovo je Putinova ponuda za kraj rata, Reuters objavio sve detalje

Rusija bi se odrekla manjih dijelova okupirane Ukrajine, a Kijev bi prepustio velike dijelove istoka zemlje koje Moskva nije uspjela osvojiti – to je okvir mirovnog prijedloga o kojem su na summitu na Aljasci razgovarali ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Tramp, tvrde Reutersovi izvori upoznati s razmišljanjima Moskve.
Ovaj opis sastanka pojavio se dan nakon što su se Putin i Trump susreli u vojnoj bazi na Aljasci, što je bio prvi susret američkog predsjednika i šefa Kremlja od početka rata u Ukrajini.
Zelenski ide u Vašington
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra putuje u Washington kako bi s Trumpom razgovarao o mogućem okončanju rata koji je Putin započeo u februar 2022.
Trump je rekao da na summitu nije postignut prekid vatre koji je priželjkivao, ali je u intervjuu za Fox News izjavio da je s Putinom razgovarao o prijenosu teritorija i sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, te da su se "u velikoj mjeri složili".
"Mislim da smo vrlo blizu dogovora", rekao je Trump, dodavši: "Ukrajina se mora složiti. Možda će reći 'ne'."
Prema riječima dva izvora, Putinova ponuda zasad se temelji na razgovorima između evropskih, američkih i ukrajinskih čelnika, ali nije jasno je li riječ o početnoj poziciji ili o praktički finalnoj ponudi. Tramp je u subotu o svom razgovoru izvijestio Zelenskog i europske čelnike.
Ukrajinski teritorij za mir
Putinovo viđenje dogovora isključuje prekid vatre prije postizanja sveobuhvatnog sporazuma, što je u suprotnosti sa zahtjevom Kijeva.
Prema ruskoj ponudi, Ukrajina bi se u potpunosti povukla iz Donjecka i Luhanska, a zauzvrat bi Rusija pristala zamrznuti linije bojišnice u južnim regijama Herson i Zaporižja, tvrde izvori.
"Mislim da smo vrlo blizu dogovora", rekao je Trump, dodavši: "Ukrajina se mora složiti. Možda će reći 'ne'."
Prema riječima dva izvora, Putinova ponuda zasad se temelji na razgovorima između evropskih, američkih i ukrajinskih čelnika, ali nije jasno je li riječ o početnoj poziciji ili o praktički finalnoj ponudi. Trump je u subotu o svom razgovoru izvijestio Zelenskog i europske čelnike.
Ukrajinski teritorij za mir
Putinovo viđenje dogovora isključuje prekid vatre prije postizanja sveobuhvatnog sporazuma, što je u suprotnosti sa zahtjevom Kijeva.
Prema ruskoj ponudi, Ukrajina bi se u potpunosti povukla iz Donjecka i Luhanska, a zauzvrat bi Rusija pristala zamrznuti linije bojišnice u južnim regijama Herson i Zaporižja, tvrde izvori.