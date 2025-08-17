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PREKRETNICA

Ovo je Putinova ponuda za kraj rata, Reuters objavio sve detalje

Ovaj opis sastanka pojavio se dan nakon što su se Putin i Trump susreli u vojnoj bazi na Aljasci

Avaz

D. H.

17.8.2025

Rusija bi se odrekla manjih dijelova okupirane Ukrajine, a Kijev bi prepustio velike dijelove istoka zemlje koje Moskva nije uspjela osvojiti – to je okvir mirovnog prijedloga o kojem su na summitu na Aljasci razgovarali ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Tramp, tvrde Reutersovi izvori upoznati s razmišljanjima Moskve.

Ovaj opis sastanka pojavio se dan nakon što su se Putin i Trump susreli u vojnoj bazi na Aljasci, što je bio prvi susret američkog predsjednika i šefa Kremlja od početka rata u Ukrajini.

Zelenski ide u Vašington

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra putuje u Washington kako bi s Trumpom razgovarao o mogućem okončanju rata koji je Putin započeo u februar 2022.

Trump je rekao da na summitu nije postignut prekid vatre koji je priželjkivao, ali je u intervjuu za Fox News izjavio da je s Putinom razgovarao o prijenosu teritorija i sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, te da su se "u velikoj mjeri složili".

"Mislim da smo vrlo blizu dogovora", rekao je Trump, dodavši: "Ukrajina se mora složiti. Možda će reći 'ne'."

Prema riječima dva izvora, Putinova ponuda zasad se temelji na razgovorima između evropskih, američkih i ukrajinskih čelnika, ali nije jasno je li riječ o početnoj poziciji ili o praktički finalnoj ponudi. Tramp je u subotu o svom razgovoru izvijestio Zelenskog i europske čelnike.

Ukrajinski teritorij za mir

Putinovo viđenje dogovora isključuje prekid vatre prije postizanja sveobuhvatnog sporazuma, što je u suprotnosti sa zahtjevom Kijeva.

Prema ruskoj ponudi, Ukrajina bi se u potpunosti povukla iz Donjecka i Luhanska, a zauzvrat bi Rusija pristala zamrznuti linije bojišnice u južnim regijama Herson i Zaporižja, tvrde izvori.

"Mislim da smo vrlo blizu dogovora", rekao je Trump, dodavši: "Ukrajina se mora složiti. Možda će reći 'ne'."

Prema riječima dva izvora, Putinova ponuda zasad se temelji na razgovorima između evropskih, američkih i ukrajinskih čelnika, ali nije jasno je li riječ o početnoj poziciji ili o praktički finalnoj ponudi. Trump je u subotu o svom razgovoru izvijestio Zelenskog i europske čelnike.

Ukrajinski teritorij za mir

Putinovo viđenje dogovora isključuje prekid vatre prije postizanja sveobuhvatnog sporazuma, što je u suprotnosti sa zahtjevom Kijeva.

Prema ruskoj ponudi, Ukrajina bi se u potpunosti povukla iz Donjecka i Luhanska, a zauzvrat bi Rusija pristala zamrznuti linije bojišnice u južnim regijama Herson i Zaporižja, tvrde izvori.

# DONALD TRUMP
# VLADIMIR PUTIN
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