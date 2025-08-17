Evropa staje uz Zelenskog: “Koalicija voljnih” neće dozvoliti da se Putin nagradi

Dok Vašington u ponedjeljak dočekuje Volodimira Zelenskog na ključnim razgovorima s Donaldom Trampom (Trumpom), evropski lideri poručuju da neće pristati na mir po ruskim uslovima.

Uoči sastanka u Bijeloj kući, “koalicija voljnih” , savez 31 države okupljenih u podršci Ukrajini, najavila je hitnu videokonferenciju, s jasnim ciljem sprječavanja da se Ukrajini nametne sporazum koji bi Kremlju donio pobjedu kroz teritorijalne ustupke.

Zamrzavanje fronta

Virtualni sastanak će voditi britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz.

Na samitu u Aljasci u petak, ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecka i Luganska kao uslov za okončanje rata, ali je ponudio Trampu zamrzavanje fronta duž preostale linije razdvajanja, saznaje Guardian od dva izvora upoznata s pregovorima.

Prema istim navodima, Trump je podržao prijedlog da Ukrajina preda teritorije koje trenutno ne kontroliše, kako bi se rat zaustavio. Evropskim liderima je poručio da vjeruje da bi mirovni sporazum mogao biti postignut ako Zelenski pristane da se odrekne Donbasa.

Evropski lideri više puta su naglašavali da Zelenski, koji je do sada uglavnom bio zaobiđen u američko-ruskoj diplomatiji, mora imati ključnu ulogu u budućim pregovorima jer trajni mir nije moguć bez njegovog učešća.

Ostvaren napredak

Nakon što su razgovori Putina i Trampa na Aljasci završeni bez dogovora, Kir Starmer (Keir Starmer), premijer Velike Britanije, putem mreže X izdao je saopćenje, pohvalivši napore Donalda Trampa, ali i upozorivši da se budući pregovori moraju voditi uz učešće Volodimira Zelenskog.