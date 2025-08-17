Evropa staje uz Zelenskog: “Koalicija voljnih” neće dozvoliti da se Putin nagradi

Dok Vašington u ponedjeljak dočekuje Volodimira Zelenskog na ključnim razgovorima s Donaldom Trampom (Trumpom), evropski lideri poručuju da neće pristati na mir po ruskim uslovima.
Uoči sastanka u Bijeloj kući, “koalicija voljnih” , savez 31 države okupljenih u podršci Ukrajini, najavila je hitnu videokonferenciju, s jasnim ciljem sprječavanja da se Ukrajini nametne sporazum koji bi Kremlju donio pobjedu kroz teritorijalne ustupke.
Zamrzavanje fronta
Virtualni sastanak će voditi britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz.
Na samitu u Aljasci u petak, ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecka i Luganska kao uslov za okončanje rata, ali je ponudio Trampu zamrzavanje fronta duž preostale linije razdvajanja, saznaje Guardian od dva izvora upoznata s pregovorima.
Prema istim navodima, Trump je podržao prijedlog da Ukrajina preda teritorije koje trenutno ne kontroliše, kako bi se rat zaustavio. Evropskim liderima je poručio da vjeruje da bi mirovni sporazum mogao biti postignut ako Zelenski pristane da se odrekne Donbasa.
Evropski lideri više puta su naglašavali da Zelenski, koji je do sada uglavnom bio zaobiđen u američko-ruskoj diplomatiji, mora imati ključnu ulogu u budućim pregovorima jer trajni mir nije moguć bez njegovog učešća.
Ostvaren napredak
Nakon što su razgovori Putina i Trampa na Aljasci završeni bez dogovora, Kir Starmer (Keir Starmer), premijer Velike Britanije, putem mreže X izdao je saopćenje, pohvalivši napore Donalda Trampa, ali i upozorivši da se budući pregovori moraju voditi uz učešće Volodimira Zelenskog.
- Napori predsjednika Trumpa približili su nas više nego ikada kraju ilegalnog rata Rusije protiv Ukrajine. Njegovo liderstvo u potrazi za okončanjem ubijanja treba pohvaliti. Iako je ostvaren napredak, naredni korak moraju biti dalji razgovori koji uključuju predsjednika Zelenskog. Put do mira u Ukrajini ne može se odlučivati bez njega - stoji u saopćenju.
Navodi kako je razgovarao s predsjednikom Zelenskim, predsjednikom Trampom i drugim evropskim partnerima, i svi su spremni podržati ovaj naredni korak.
- Pozdravljam otvorenost Sjedinjenih Američkih Država, zajedno s Evropom, da osiguraju snažne bezbjednosne garancije Ukrajini kao dio bilo kakvog sporazuma. To je važan napredak i biće ključno za odvraćanje Putina od novih pokušaja - navodi se.
U međuvremenu, dok ne zaustavi svoj barbarski napad, Starmer dodaje, kako će pojačavati pritisak na Putinov ratni stroj dodatnim sankcijama, koje su već imale razoran uticaj na rusku ekonomiju i njen narod.
Savez zemalja
“Koalicija voljnih” je savez zemalja posvećenih podršci Ukrajini u njenoj odbrani od ruske agresije. Inicijativa je zvanično najavljena 2. marta 2025. godine u Londonu, predvođena Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom.
Tokom narednih sastanaka, koaliciji su se pridružile brojne druge države i organizacije. Među učesnicima se nalaze: Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Island, Italija, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunija, Španija, Švedska, Turska, Velika Britanija, Australija, Kanada i Novi Zeland
Ukupno je 31 država izrazila spremnost da bude dio te koalicije, s obavezom da podrže Ukrajinu ne samo politički i finansijski, već i eventualno kroz učešće u mirovnim snagama, kada dođe do potpisa mirovnog sporazuma.