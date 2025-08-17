Zelenski stiže u Vašington uz podršku evropskih lidera: Poznato ko će s njim putovati

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) potvrdio je da će prisustvovati sastanku, a uz njega će biti i italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni). Pridružit će se i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Lajen (Ursula von der Leyen), koja je sama objavila da putuje zajedno sa Zelenskim na njegov poziv.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra stiže u Vašington na ključne razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trumpom), a u delegaciji će ga pratiti niz najvažnijih evropskih lidera, saznaje Reuters.

Navela je da ju je sam Zelenski zamolio da mu se pridruži na sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trampom. Dodala je i da će se u Vašingtonu priključiti još nekoliko evropskih čelnika, no nije precizirala o kome je riječ. Politico je ranije objavio da će jedan od njih biti finski predsjednik Aleksander Stub (Alexander Stubb), a možda i glavni tajnik NATO-a Mark Rute (Mark Rutte).

Zelenski će se s Von der Lajen sastati u Briselu tokom dana, a potom će zajedno krenuti prema SAD-u.

Ova snažna evropska delegacija u Vašingtonu ima za cilj da pokaže jedinstvo Zapada i spriječi da se Ukrajini nametne mirovni sporazum koji bi nagradio rusku agresiju. Lideri poručuju da mir u Ukrajini nije moguć bez predsjednika Zelenskog i da će se boriti protiv svakog pokušaja prekrajanja granica na silu.