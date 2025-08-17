Zelenski stiže u Vašington uz podršku evropskih lidera: Poznato ko će s njim putovati

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra stiže u Vašington na ključne razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trumpom), a u delegaciji će ga pratiti niz najvažnijih evropskih lidera, saznaje Reuters.
Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) potvrdio je da će prisustvovati sastanku, a uz njega će biti i italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni). Pridružit će se i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Lajen (Ursula von der Leyen), koja je sama objavila da putuje zajedno sa Zelenskim na njegov poziv.
Navela je da ju je sam Zelenski zamolio da mu se pridruži na sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trampom. Dodala je i da će se u Vašingtonu priključiti još nekoliko evropskih čelnika, no nije precizirala o kome je riječ. Politico je ranije objavio da će jedan od njih biti finski predsjednik Aleksander Stub (Alexander Stubb), a možda i glavni tajnik NATO-a Mark Rute (Mark Rutte).
Zelenski će se s Von der Lajen sastati u Briselu tokom dana, a potom će zajedno krenuti prema SAD-u.
Ova snažna evropska delegacija u Vašingtonu ima za cilj da pokaže jedinstvo Zapada i spriječi da se Ukrajini nametne mirovni sporazum koji bi nagradio rusku agresiju. Lideri poručuju da mir u Ukrajini nije moguć bez predsjednika Zelenskog i da će se boriti protiv svakog pokušaja prekrajanja granica na silu.