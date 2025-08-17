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RAT U UKRAJINI

Rusija tvrdi: Oboreno 300 dronova i pogođena skladišta ukrajinskih raketa Sapsan

Moskva izvještava o napredovanju kod Donjecka i udarima po strateškim ciljevima, dok Ukrajina tvrdi da je uspjela obuzdati ruski prodor

Projektili Sapsan. Društvene mreže

A. H. K.

17.8.2025

Ministarstvo odbrane objavilo je u nedjelju da su njihove snage oborile čak 300 ukrajinskih dronova i pogodile skladišta raketa Sapsan, prenosi Reuters. U regiji Donjeck, navodi Moskva, vode se žestoke borbe dok ukrajinska vojska pokušava zaustaviti rusko napredovanje.

Balistički sistem

Prema saopćenju, ruske trupe zauzele su povoljnije položaje u blizini naselja Zolotij Kolodjaz, iako pro-ukrajinske karte pokazuju da su ukrajinske snage obuzdale prodor. Ministarstvo tvrdi da su korišteni ratni avioni, dronovi i rakete za napade širom zemlje, s ciljem uništavanja ukrajinskih skladišta raketa Sapsan.

- Četiri vođene zrakoplovne bombe i 300 bespilotnih letjelica oboreni su sistemima protuzračne obrane - navedeno je u saopćenju.

Ukrajina je nedavno uvela u operativnu upotrebu vlastiti balistički sistem Sapsan (poznat i kao Hrim-2), razvijen kako bi zamijenio sovjetske projektile i ojačao domaću odbranu. Riječ je o raketi dometa do 300 kilometara, s borbenom glavom teškom gotovo pola tone i brzinom većom od pet maha, što je svrstava u rang ruskog Iskandera.

Serijska proizvodnja

Zbog svojih tehničkih karakteristika Sapsan se smatra izuzetno teškim za presretanje. Prema ukrajinskim i zapadnim izvorima, prvi put je korišten u borbi u maju 2025. godine, a nakon uspješnog testiranja pokrenuta je serijska proizvodnja. 

Namijenjen je preciznim udarima na strateške ciljeve poput zapovjednih centara, skladišta streljiva, logističkih čvorišta i zračnih baza. Domaća proizvodnja omogućava Ukrajini veću stratešku autonomiju i smanjuje oslanjanje na savezničke isporuke.

# RAKETE
# RUSIJA
# UKRAJINA
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