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VATRENA STIHIJA

Turska: Srna u bijegu od plamena u šumskom požaru kod Čanakale

Borba traje drugi dan zaredom

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Anadolija

17.8.2025

 Srna je snimljena kako bježi od plamena tokom šumskog požara u turskom gradu Čanakkale, gdje vatrogasci i ekipe Generalne direkcije za šumarstvo nastavljaju borbu protiv vatre drugi dan zaredom.

Na fotografijama se može vidjeti kako srna sama prolazi kroz područje u potpunosti zahvaćeno požarom, gdje je od guste šume ostao samo pepeo.

Požar, koji je izbio u šumskom području distrikta Gelibolu, proširio se i do distrikta Eceabat. Vatrogasci se protiv vatrene stihije bore i sa zemlje i iz zraka, dok je u spaljenom području zabilježen prizor srne koja pokušava pobjeći od požara.

# POŽAR
# SRNA
# TURSKA
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