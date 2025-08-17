Turska: Srna u bijegu od plamena u šumskom požaru kod Čanakale

Srna je snimljena kako bježi od plamena tokom šumskog požara u turskom gradu Čanakkale, gdje vatrogasci i ekipe Generalne direkcije za šumarstvo nastavljaju borbu protiv vatre drugi dan zaredom.

Na fotografijama se može vidjeti kako srna sama prolazi kroz područje u potpunosti zahvaćeno požarom, gdje je od guste šume ostao samo pepeo.

Požar, koji je izbio u šumskom području distrikta Gelibolu, proširio se i do distrikta Eceabat. Vatrogasci se protiv vatrene stihije bore i sa zemlje i iz zraka, dok je u spaljenom području zabilježen prizor srne koja pokušava pobjeći od požara.