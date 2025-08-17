Evropa poručila: Nećemo pristati na "mirni diktat“ koji potkopava ukrajinski suverenitet

Evropski lideri održali su u nedjelju videokonferenciju kako bi koordinirali zajednički stav pred ključne razgovore ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Washingtonu, javlja Reuters.

Na razgovoru su učestvovali francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron), njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) i britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer). Njihova poruka bila je jasna, da mir u Ukrajini ne može biti odlučen bez samog Zelenskog.

Prema Reutersu, tokom videokonferencije razgovaralo se o nekoliko ključnih tema:

• usklađivanje zapadnih saveznika pred susret u Bijeloj kući,

• odbacivanje teritorijalnih ustupaka Rusiji bez pristanka Ukrajine,

• mogućnost trostranih pregovora Zelenskog, Trumpa i Putina,

• potreba za snažnim sigurnosnim garancijama SAD-a i evropskih partnera.

Lideri su istaknuli da jedinstvo Zapada mora ostati čvrsto, posebno sada kada Putin kroz razgovore s Trumpom pokušava nametnuti pregovarački okvir koji uključuje povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa.

Videokonferencija je završena zajedničkom porukom: Evropa ostaje čvrsto uz Ukrajinu i neće pristati na "mirni diktat“ koji bi potkopao njen suverenitet.