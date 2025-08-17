Air Canada prekida štrajk kabinskog osoblja: Letovi se vraćaju nakon vladine intervencije

Air Canada će obnoviti letove kasnije tokom ove sedmice nakon što je vlada intervenisala kako bi okončala štrajk kabinskog osoblja. Odluka dolazi nakon višednevne obustave rada koja je imala ozbiljne posljedice na međunarodni i domaći saobraćaj, prenosi Reuters.

Prema podacima kompanije, štrajk je uzrokovao otkazivanje oko 700 letova dnevno, što je pogodilo više od 100.000 putnika širom Kanade i svijeta. Scene na aerodromima obilježile su duge gužve, nervozu i neizvjesnost putnika koji su ostali blokirani bez jasnih informacija o alternativnim opcijama.

Vlada Kanade odlučila je izdati nalog kojim se zaposlenima nalaže povratak na posao, uz poruku da je “javna sigurnost i stabilnost saobraćaja od ključnog značaja”.

Reuters navodi da se očekuje postepeni povratak u redovan raspored, ali i da će biti potrebno nekoliko dana da se saobraćaj potpuno stabilizuje.

Sindikat kabinskog osoblja prethodno je zahtijevao bolje uslove rada i povećanje plata, ističući da inflacija i sve veći obim posla otežavaju život radnicima. Međutim, nakon vladine odluke, sindikat je saopćio da će poštovati nalog, iako su poručili da će nastaviti tražiti pravednije uvjete kroz pregovore.