"Opšti štrajk" u Izraelu: Hiljade traže razmjenu talaca i kraj rata u Gazi

Hiljade Izraelaca održale su u nedjelju proteste širom zemlje, blokirajući autoputeve u više gradova kako bi izvršili pritisak na vladu Benjamina Netanjahua da postigne dogovor o razmjeni zarobljenika s Palestincima i okonča rat u Gazi, javlja Anadolija.

"Opšti štrajk" su organizovale porodice izraelskih talaca koji se nalaze u Gazi, strahujući da bi prošlosedmična odluka izraelske vlade o potpunoj okupaciji Gaze mogla ugroziti živote njihovih najmilijih.

Upotrijebljeni vodeni topovi

Demonstranti su pokušali blokirati ulice, tunele i mostove u Jeruzalemu i Tel Avivu, a policija je upotrijebila vodene topove kako bi ih rastjerala. U više slučajeva paljene su i automobilske gume, što je izazvalo potpuni kolaps saobraćaja.

Akciji su se pridružile stotine privatnih kompanija, općina i organizacija, dok je javni servis KAN izvijestio da su hiljade demonstranata blokirale glavne saobraćajnice, što je dovelo do obustave željezničkog saobraćaja. Mnogi restorani i kafići zatvorili su vrata, a list Haretz javlja da su štrajk podržali i brojni izraelski umjetnici, sportisti i javne ličnosti.

Uhapšeni demonstranti

Podršku su dali i glavni sindikati, uključujući advokate, ljekare i poslovni forum, kao i Hebrejski univerzitet u Jeruzalemu. Policija je saopštila da je tokom štrajka i protesta uhapšeno 32 demonstranata širom zemlje.

Lider opozicije Jair Lapid pridružio se okupljenima na Trgu talaca u Tel Avivu, poručivši da „država danas prestaje s radom jer taoci nisu pijuni koje vlada smije žrtvovati za ratni cilj, nego građani koje država mora vratiti porodicama“.

Podršku je izrazio i lider Nacionalnog jedinstva Beni Ganc, dok su krajnje desni članovi vlade osudili štrajk, optužujući organizatore da svojim postupcima pomažu Hamasu. Ministar finansija Bezalel Smotrih nazvao je akciju „emocionalnom manipulacijom“, a ministar za nacionalnu sigurnost Itamar Ben-Gvir ustvrdio je da „ovakvi protesti slabe Izrael i jačaju Hamas“.

Podsjetimo, izraelski sigurnosni kabinet je 8. augusta odobrio Netanjahuov plan o potpunoj okupaciji Gaze, što je izazvalo osude mnogih država i međunarodnih organizacija za ljudska prava.

Teški uslovi

Prema izraelskim procjenama, u Gazi se i dalje nalazi oko 50 talaca, od kojih se za 20 vjeruje da su živi, dok Izrael u svojim zatvorima drži više od 10.800 Palestinaca u teškim uslovima, uz izvještaje o smrti zbog mučenja, gladi i uskraćivanja medicinske pomoći.