Netanjahu: Protesti za prekid rata jačaju Hamas i ugrožavaju oslobađanje talaca

Hiljade Izraelaca izašle su na ulice zahtijevajući prekid rata u Gazi i sporazum koji bi osigurao povratak talaca kući. Demonstracije, održane u Tel Avivu i drugim gradovima, donijele su novu političku napetost i naišle na oštre kritike premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua).

Reuters prenosi da je Netanjahu tokom sedmičnog zasjedanja vlade poručio kako pozivi na prekid rata bez poraza Hamasa zapravo “jačaju položaj Hamasa, odgađaju oslobađanje naših talaca i jamče rat bez kraja”.

Dodao je i da takav pritisak otvara put ponavljanju užasa napada od 7. oktobra 2023. godine.

Izraelci, međutim, traže hitno potpisivanje sporazuma o prekidu vatre i razmjeni talaca, ističući da se vlada ne smije igrati sudbinama njihovih najmilijih koji su već više od godinu dana zarobljeni u Gazi. Demonstracije su održane na desecima lokacija, a najveći skup okupio je hiljade građana u Tel Avivu.