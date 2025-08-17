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MIROVNI ZASTOJ

Marko Rubio: I Ukrajina i Rusija žele stvari koje neće moći dobiti

Možda čak neće biti moguće da Sjedinjene Države stvore scenarij kojim bi rat u Ukrajini bio okončan

Rubio: Obje strane žele stvari koje neće moći dobiti. AP

A. H. K.

17.8.2025

Dok je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski govorio u Briselu, američki ministar vanjskih poslova Marko Rubio (Marco Rubio) dao je intervju u Sjedinjenim Državama, komentirajući rezultate nedavnog samita Donalda Trampa (Trumpa) i Vladimira Putina.

Rubio, koji je sudjelovao na samitu zajedno s Trampom, rekao je da će i Rusija i Ukrajina morati napraviti ustupke ako žele doći do mirovnog sporazuma.

- Obje strane žele stvari koje neće moći dobiti. Možda čak neće biti moguće da Sjedinjene Države stvore scenarij kojim bi rat u Ukrajini bio okončan- rekao je Rubio. 

Ipak, kako je kazao, mora se razgovarati o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, što smatra ključnim elementom svakog mogućeg dogovora.

Dodao je i da je američka administracija vidjela dovoljno pomaka da se opravda nastavak razgovora sa Zelenskim.

# SAD
# RUSIJA
# UKRAJINA
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