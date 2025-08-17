Trampov izaslanik Vitkof: SAD dobile "sigurnosne garancije" za Ukrajinu u razgovorima na Aljasci

Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), Stiv Vitkof (Steve Witkoff), otkrio je za CNN nove detalje razgovora američkog i ruskog predsjednika održanih u petak na Aljasci.

Prema njegovim riječima, Vladimir Putin je pristao ponuditi Sjedinjenim Državama "snažne sigurnosne garancije“, potez koji je Vitkof opisao kao potencijalnu prekretnicu u ratu u Ukrajini.

Kako je kazao, dogovor podsjeća na članak 5. NATO-a, koji obavezuje sve članice da zajednički reagiraju u slučaju oružanog napada na jednu od njih.

Vitkof je dodao i da je Putin u sklopu potencijalnog mirovnog sporazuma pristao "ne ulaziti na novi teritorij".