Sigurnosni propust na Aljasci: Povjerljivi dokumenti State Departmenta završili u hotelskom printeru

U luksuznom hotelu Captain Cook u Enkorejdžu (Anchorageu) pronađeni su dokumenti s oznakama američkog State Departmenta, javlja američka radijska mreža NPR.

Papiri su, prema svemu sudeći, slučajno ostavljeni u javnom printeru, a sadržavali su precizne lokacije i termine sastanaka Donalda Trampa (Trumpa) i Vladimira Putina održanih 15. avgusta, kao i privatne brojeve američkih državnih službenika.

Višestranački jelovnik

Među detaljima je otkriven i plan da Tramp Putinu uruči protokolarni poklon, statuu američkog orla. Stručnjaci upozoravaju da je riječ o ozbiljnom sigurnosnom propustu koji baca novu sjenku na pripremu američke administracije.

Oko 9 sati u petak ujutro, troje gostiju hotela Captain Cook, udaljenog dvadesetak minuta od vojne baze Joint Base Elmendorf-Richardson u Enkorejdžu, gdje su se sastali američki i ruski lideri, pronašlo je dokumente zaboravljene u jednom od javnih printera hotela.

NPR je pregledao fotografije dokumenata koje je snimio jedan od gostiju, a kojeg su pristali ne imenovati jer se bojao odmazde.

Na prvoj stranici paketa bili su navedeni termini sastanaka zakazanih za 15. avgust, uključujući i nazive tačno određenih prostorija unutar baze u Enorejdžu gdje su se trebali održati. Otkriveno je i da je Tramp planirao Putinu uručiti poklon.

U subotu je zamjenica glasnogovornika Bijele kuće Ana Keli (Anna Kelly) umanjila značaj pronađenih papira, nazvavši ih "višestraničnim jelovnikom za ručak", te je sugerisala da ostavljanje takvih podataka na javnom printeru ne predstavlja sigurnosni propust. Američki State Department nije odgovorio na zahtjeve za komentar.

Stranice od 2 do 5 sadržavale su imena i brojeve telefona trojice američkih službenika, kao i imena 13 američkih i ruskih državnih lidera. Lista je uključivala i fonetske vodiče za izgovor ruskih imena, među kojima i za "Mr. President POO-tihn".

Stranice 6 i 7 opisivale su način posluživanja ručka na samitu i za koga je on bio predviđen. U dokumentima je stajalo da će ručak biti organizovan "u čast Njegove ekselencije Vladimira Putina".

Plan sjedenja pokazivao je da su Putin i Trump trebali sjediti jedan naspram drugog. Trumpu bi društvo činili državni sekretar Marco Rubio, ministar odbrane Pete Hegseth i šefica kabineta Bijele kuće Susie Wiles s njegove desne strane, te ministar finansija Scott Bessent, ministar trgovine Howard Lutnick i specijalni izaslanik za mirovne misije Steve Witkoff s lijeve strane.

Dokaz nemara

Putin je trebao sjediti pored svog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i savjetnika za vanjsku politiku Jurija Ušakova.

Iako je ručak u petak na kraju otkazan, dokumenti pokazuju da je bio zamišljen kao jednostavan obrok od tri slijeda. Nakon zelene salate, lideri su trebali jesti filet mignon i ribu halibut olympia, a za desert crème brûlée.

Džon Mičels (Jon Michaels), profesor prava na UCLA koji predaje o nacionalnoj sigurnosti, izjavio je da dokumenti pronađeni u hotelu na Aljasci otkrivaju ozbiljan propust u profesionalnoj pripremi za sastanak ovakvog značaja.

- Ovo mi izgleda kao još jedan dokaz nemara i nesposobnosti administracije. Takve stvari se jednostavno ne ostavljaju u printerima. Tako je jednostavno - rekao je Mičels.

Pronađeni papiri posljednji su u nizu sigurnosnih propusta u Trampovoj administraciji. Ranije ove sedmice, članovi jedne chat-grupe američkih službenika za provođenje zakona, u kojoj su bili i pripadnici ICE-a, slučajno su dodali nasumičnu osobu u razgovor o potrazi za osuđenim pokušajem ubice.

U martu su američki sigurnosni zvaničnici greškom uključili jednog novinara u grupni chat o predstojećim vojnim udarima u Jemenu.