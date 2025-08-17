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KLIMATSKE KATASTROFE

Više od 220 mrtvih u Pakistanu, stotine nestalih nakon poplava i klizišta

Monsunske kiše izazvale katastrofu u planinskoj provinci Hajber Pahtunhva, vlasti upozoravaju na nove odrone i rast broja žrtava

pakistan - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. H. K.

17.8.2025

Više od 220 ljudi poginulo je na sjeverozapadu Pakistana nakon što su monsunske kiše izazvale bujične poplave i klizišta, objavile su vlasti. Više od 200 osoba i dalje se vodi kao nestalo, a broj stradalih mogao bi rasti kako spasilački timovi pretražuju ruševine i zatrpane kuće.

Najviše žrtava zabilježeno je u planinskoj provinciji Hajber Pahtunhva (Khyber Pakhtunkhwa), gdje su bujice u samo nekoliko minuta nosile stijene i blatne nanose koji su zatrpavali sela. Lokalni zvaničnici iz distrikta Buner rekli su da su tokom noći pronađena nova tijela, dok je osam neidentificiranih žrtava sahranjeno jer niko od porodice nije preživio da ih preuzme, prenosi AP.

Od kraja juna, sezona monsuna u Pakistanu odnijela je više od 650 života širom zemlje. Stručnjaci upozoravaju da su ovogodišnje kiše intenzivnije od prosjeka, a glaciolozi ističu da topljenje glečera dodatno povećava rizik od poplava i klizišta u planinskim područjima.

Zvaničnici civilne zaštite upozoravaju da bi novi talas padavina mogao izazvati dodatne katastrofe. Vojska i spasilačke službe raspoređene su u pogođenim oblastima, dok vlasti razmatraju proglašenje vanrednog stanja u više distrikata.

Pakistan se redovno suočava s posljedicama monsuna, ali ovogodišnji bilans spada među najteže u posljednjoj deceniji, prenosi AP.

# POPLAVE
# PAKISTAN
# KIŠA
# NESTALI
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