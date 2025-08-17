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MIROVNI PREGOVORI

Američki državni sekretar: Ako jedna strana dobije sve što želi, to se zove predaja

Marko Rubio ističe da je Tramp fokusiran na okončanje rata, no upozorava da su kompromisi neophodni kako bi pregovori napredovali

Rubio: Putin je Teritoriju zauzeo silom i to je presedan. Društvene mreže

A. H. K.

17.8.2025

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izjavio je u nedjelju kako je predsjednik Donald Tramp (Trump) posvetio značajnu pažnju samitu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, ističući da je prekid sukoba glavni prioritet njegove administracije.

- Posvetio je mnogo vremena i energije jer je prioritet svoje administracije da zaustavi ili okonča rat, zaustavi ratove ili ih spriječi. A upravo sada, ovo je najveći rat koji se vodi na svijetu. To je najveći rat u Evropi od Drugog svjetskog rata. Nastavit ćemo činiti sve što možemo kako bismo postigli sporazum koji će okončati umiranje, ubijanje i patnju koja se trenutno dešava", rekao je Rubio u emisiji na Fox Newsu.

Ističe kako je Putin već teritoriju zauzeo silom i da je to presedan. Rubio je precizirao kako obje strane moraju napraviti ustupke da bi došlo do mirovnog sporazuma. 

- Ako jedna strana dobije sve što želi, to se zove predaja, a mi nismo blizu toga - rekao je Rubio.

Na pitanje da li evropski lideri stižu sa Zelenskim kako bi "nadgledali" šta će potpisati u Bijeloj kući, Rubio je žestoko reagovao.

- Ovo je toliko glupa medijska naracija. Pozvali smo ih da dođu- dodao je Rubio.

# SAD
# RUSIJA
# UKRAJINA
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