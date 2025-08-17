Američki državni sekretar: Ako jedna strana dobije sve što želi, to se zove predaja

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izjavio je u nedjelju kako je predsjednik Donald Tramp (Trump) posvetio značajnu pažnju samitu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, ističući da je prekid sukoba glavni prioritet njegove administracije.

- Posvetio je mnogo vremena i energije jer je prioritet svoje administracije da zaustavi ili okonča rat, zaustavi ratove ili ih spriječi. A upravo sada, ovo je najveći rat koji se vodi na svijetu. To je najveći rat u Evropi od Drugog svjetskog rata. Nastavit ćemo činiti sve što možemo kako bismo postigli sporazum koji će okončati umiranje, ubijanje i patnju koja se trenutno dešava", rekao je Rubio u emisiji na Fox Newsu.

Ističe kako je Putin već teritoriju zauzeo silom i da je to presedan. Rubio je precizirao kako obje strane moraju napraviti ustupke da bi došlo do mirovnog sporazuma.

- Ako jedna strana dobije sve što želi, to se zove predaja, a mi nismo blizu toga - rekao je Rubio.

Na pitanje da li evropski lideri stižu sa Zelenskim kako bi "nadgledali" šta će potpisati u Bijeloj kući, Rubio je žestoko reagovao.

- Ovo je toliko glupa medijska naracija. Pozvali smo ih da dođu- dodao je Rubio.