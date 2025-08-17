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EKSPRESNA REAKCIJA

Huti uzvratili na zračne udare Izraela, ciljali aerodrom u Tel Avivu: "Podrška narodu Palestine"

Jemenske snage će nastaviti podržavati naš narod u Pojasu Gaze, rekao je Sare

Portparol Huta Jahja Sare. AP

A. O.

17.8.2025

Portparol Huta Jahja Sare (Yahya Saree) oglasio se nakon što je Izrael saopćio da su snage jemenskih Huta izvele još jedan napad na ovu zemlju.

On je u poruci upućenoj narodu Jemena izjavio da su Huti gađali aerodrom Ben Gurio u Tel Avivu hipersoničnom balističkom raketom Palestina 2.

- Jemenske snage će nastaviti podržavati naš narod u Pojasu Gaze dok se agresija ne zaustavi i opsada ne bude ukinuta – rekao je.

Lansiranje rakete dogodilo se manje od 24 sata nakon što je izraelska vojska izvela zračni napad usmjeren na elektranu Haiz u glavnom gradu Jemena, Sani.

Povodom napada oglasio se i izraelski ministar odbrane Israel Kac (Katz) koji je zaprijetio Hutima novim napadima.

- Huti će skupo platiti za svaki pokušaj pucanja na Izrael. Namećemo zračnu i pomorsku blokadu koja im nanosi veliku štetu, a jutros smo pogodili infrastrukturne i energetske ciljeve. Ovo je samo početak - poručio je on.

# JEMEN
# HUTI
# YAHYA SAREE
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