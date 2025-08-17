Huti uzvratili na zračne udare Izraela, ciljali aerodrom u Tel Avivu: "Podrška narodu Palestine"

Portparol Huta Jahja Sare (Yahya Saree) oglasio se nakon što je Izrael saopćio da su snage jemenskih Huta izvele još jedan napad na ovu zemlju.

On je u poruci upućenoj narodu Jemena izjavio da su Huti gađali aerodrom Ben Gurio u Tel Avivu hipersoničnom balističkom raketom Palestina 2.

- Jemenske snage će nastaviti podržavati naš narod u Pojasu Gaze dok se agresija ne zaustavi i opsada ne bude ukinuta – rekao je.

Lansiranje rakete dogodilo se manje od 24 sata nakon što je izraelska vojska izvela zračni napad usmjeren na elektranu Haiz u glavnom gradu Jemena, Sani.

Povodom napada oglasio se i izraelski ministar odbrane Israel Kac (Katz) koji je zaprijetio Hutima novim napadima.

- Huti će skupo platiti za svaki pokušaj pucanja na Izrael. Namećemo zračnu i pomorsku blokadu koja im nanosi veliku štetu, a jutros smo pogodili infrastrukturne i energetske ciljeve. Ovo je samo početak - poručio je on.