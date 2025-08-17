Makron: Ukrajina bi mogla priznati gubitak teritorija kao dio mirovnog sporazuma

Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je kako nije isključeno da bi Ukrajina mogla biti primorana priznati gubitak dijela svoje teritorije u okviru mogućeg mirovnog sporazuma s Rusijom.

– Kao dio prekida vatre, primirja ili mirovnog dogovora, može doći do priznanja teritorijalnih gubitaka. To ne znači da će Ukrajina priznati suverenitet druge strane nad tim područjima, ali bi mogla priznati da ih je izgubila kao rezultat vojne akcije. Takav razvoj događaja nije suprotan međunarodnom pravu, ali bi predstavljao izuzetno ozbiljan ustupak – rekao je Makron u videoobraćanju objavljenom na društvenoj mreži X, putem zvanične stranice Jelisejske palate.

Stvarni gubici

Makron je naglasio da nijedna država, nakon više od tri godine rata i velikog broja žrtava, neće lako prihvatiti čak ni stvarne teritorijalne gubitke, osim ako ne dobije čvrste garancije da će preostali dio teritorije biti zaštićen.

On je također podsjetio da se danas sastala tzv. koalicija voljnih, s ciljem razgovora o sigurnosnim garancijama za Kijev. Ta tema biće nastavljena i sutra tokom sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump) u Vašingtonu (Washington).

Definisati strukturu

Makron je izjavio da koalicija ima za cilj definisati strukturu ukrajinskih oružanih snaga koja bi omogućila očuvanje pravednog i dugotrajnog mira.

Također je naglasio da je nekoliko zapadnih zemalja izrazilo spremnost da pošalje određeni broj vojnika u Ukrajinu, kako bi se osigurao mir nakon sukoba i spriječila daljnja destabilizacija.