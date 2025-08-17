Sankcije na djelu: Ruska delegacija na Aljasci morala plaćati gotovinom zbog isključenja iz globalnog finansijskog sistema

Ruski zvaničnici, koji su otputovali na Aljasku kako bi se sastali s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump), suočili su se s vrlo konkretnim posljedicama međunarodnih sankcija. Ova situacija pokazuje koliko su te mjere efikasne u ograničavanju ruskog pristupa globalnim finansijskim tokovima.

Delegaciju je predvodio Vladimir Putin, a glavni cilj razgovora bio je traženje rješenja za okončanje invazije na Ukrajinu. Ipak, dok su političke teme bile u fokusu, tehnički problemi su se neočekivano ispriječili njihovom povratku u Moskvu.

Kako je otkrio američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) u intervjuu za NBC News, članovi ruske predsjedničke flote naišli su na ozbiljan logistički izazov – nisu mogli koristiti elektronski platni sistem za gorivo.