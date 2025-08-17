Sankcije na djelu: Ruska delegacija na Aljasci morala plaćati gotovinom zbog isključenja iz globalnog finansijskog sistema

Ruski zvaničnici, koji su otputovali na Aljasku kako bi se sastali s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump), suočili su se s vrlo konkretnim posljedicama međunarodnih sankcija. Ova situacija pokazuje koliko su te mjere efikasne u ograničavanju ruskog pristupa globalnim finansijskim tokovima.
Delegaciju je predvodio Vladimir Putin, a glavni cilj razgovora bio je traženje rješenja za okončanje invazije na Ukrajinu. Ipak, dok su političke teme bile u fokusu, tehnički problemi su se neočekivano ispriječili njihovom povratku u Moskvu.
Kako je otkrio američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) u intervjuu za NBC News, članovi ruske predsjedničke flote naišli su na ozbiljan logistički izazov – nisu mogli koristiti elektronski platni sistem za gorivo.
– Sve sankcije koje su bile na snazi u trenutku kada je Tramp preuzeo dužnost još uvijek važe i njihovi efekti su vidljivi. Kada su Rusi sletjeli na Aljasku, pokušali su natočiti gorivo u svoje avione. Međutim, morali su platiti gotovinom, jer nemaju pristup našem bankarskom sistemu. Svakodnevno osjećaju posljedice. Ono što zaista smatramo ključnim jeste postizanje mira i završetak ovog rata – izjavio je Rubio za NBC.
Ova situacija još jednom je potvrdila efikasnost međunarodnih mjera. Ruska delegacija bila je prisiljena na gotovinsko plaćanje zbog isključenja iz globalnih finansijskih mehanizama.
Podsjetimo, u martu 2022. godine Rusija je isključena iz SWIFT-a (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), ključnog sistema za međunarodna međubankarska poravnanja, što je znatno otežalo njeno poslovanje sa svijetom.