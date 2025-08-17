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EFIKASNE MJERE

Sankcije na djelu: Ruska delegacija na Aljasci morala plaćati gotovinom zbog isključenja iz globalnog finansijskog sistema

Delegaciju je predvodio Vladimir Putin, a glavni cilj razgovora bio je traženje rješenja za okončanje invazije na Ukrajinu

Susret Putina i Trampa. AP

A. O.

17.8.2025

Ruski zvaničnici, koji su otputovali na Aljasku kako bi se sastali s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump), suočili su se s vrlo konkretnim posljedicama međunarodnih sankcija. Ova situacija pokazuje koliko su te mjere efikasne u ograničavanju ruskog pristupa globalnim finansijskim tokovima.

Delegaciju je predvodio Vladimir Putin, a glavni cilj razgovora bio je traženje rješenja za okončanje invazije na Ukrajinu. Ipak, dok su političke teme bile u fokusu, tehnički problemi su se neočekivano ispriječili njihovom povratku u Moskvu.

Kako je otkrio američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) u intervjuu za NBC News, članovi ruske predsjedničke flote naišli su na ozbiljan logistički izazov – nisu mogli koristiti elektronski platni sistem za gorivo.

– Sve sankcije koje su bile na snazi u trenutku kada je Tramp preuzeo dužnost još uvijek važe i njihovi efekti su vidljivi. Kada su Rusi sletjeli na Aljasku, pokušali su natočiti gorivo u svoje avione. Međutim, morali su platiti gotovinom, jer nemaju pristup našem bankarskom sistemu. Svakodnevno osjećaju posljedice. Ono što zaista smatramo ključnim jeste postizanje mira i završetak ovog rata – izjavio je Rubio za NBC.

Ova situacija još jednom je potvrdila efikasnost međunarodnih mjera. Ruska delegacija bila je prisiljena na gotovinsko plaćanje zbog isključenja iz globalnih finansijskih mehanizama.

Podsjetimo, u martu 2022. godine Rusija je isključena iz SWIFT-a (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), ključnog sistema za međunarodna međubankarska poravnanja, što je znatno otežalo njeno poslovanje sa svijetom.

# ALJASKA
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
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