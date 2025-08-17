Masovni protesti u Izraelu: Pozivi na prekid rata u Gazi i oslobađanje talaca

U više izraelskih gradova večeras su održane masovne demonstracije na kojima se od vlasti traži prekid rata u Gazi i hitno oslobađanje talaca koje još uvijek drže oružane grupe na toj teritoriji. Prema podacima Foruma porodica talaca, skoro 500.000 ljudi okupilo se na Trgu talaca u Tel Avivu (Tel Aviv) i okolnim ulicama.

Teške posljedice

Protesti dolaze u osjetljivom trenutku – samo nekoliko dana nakon što je izraelski sigurnosni kabinet odobrio planove za potpunu vojnu ofanzivu na grad Gazu, kao i preuzimanje potpune kontrole nad Pojasom Gaze, nakon više od 22 mjeseca sukoba koji je ostavio teške humanitarne posljedice.

Na masovnom skupu prisutnima su se obratili članovi porodica talaca, iznoseći teške optužbe na račun izraelske vlade. Ofir Braslavski (Ofir Braslavsky), otac zarobljenog Roma Braslavskog, emotivno je govorio o neizvjesnosti i bolu:

– Gledam kako mi sin propada, a ne mogu ništa učiniti. Cijela zemlja je vidjela, svi lideri su vidjeli, ali vlada je odlučila da proširi rat i napusti ih – kazao je Braslavski.

Sličnu poruku uputio je i Jehuda Koen (Yehuda Cohen), otac taoca Nimroda Koena. On je direktno optužio vladu premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu):

– Živimo pod terorističkom organizacijom koja odbija da nam vrati našu djecu iz političkih razloga.

Blokirane saobraćajnice

Prema navodima Foruma, ukupan broj demonstranata koji su danas izašli na ulice širom Izraela približio se milionu. Pored velikog skupa u Tel Avivu, demonstranti su blokirali više saobraćajnica, uključujući i glavnu autocestu koja povezuje Tel Aviv i Jerusalim (Jerusalem), gdje su paljene gume i izazvane velike saobraćajne gužve.

Organizatori protesta, uključujući glavnu kampanju koja predstavlja porodice talaca, pozvali su i na opći štrajk u znak pritiska na vlasti.