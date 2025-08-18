Vatreha stihija bukti u Turskoj: Evakuirano stotine ljudi, u borbi s požarima poginulo 14

U turskoj provinciji Čanakale evakuirani su mještani iz sedam sela zbog nove vatrene stihije. Angažirano je ukupno 12 aviona i 18 helikotera, kao 343 vozila na tlu u okviru operacije koja obuhvata 1.300 ljudi. Požar je izbio u subotu i brzo se proširio zbog jakih vjetrova.

- Za sada se vatra nije proširila do evakuisanih zona - rekao je guverner Čanakalea Omer Toraman i dodao da vojna groblja na poluostrvu nisu zahvaćena požarom. Objavljeni su snimci koji pokazuju brda osvetljena plamenom i ogromne oblake dima kako se šire noćnim nebom.

Provincija, omiljena turistička destinacija zbog antičkih ruina Troje i bojnog polja Galipolija gdje su hiljade vojnika poginule tokom Prvog svjetskog rata, pogođena je ekstremnom sušom protekle godine, rekao je guverner.

Već je 11. avgusta više od 2.000 ljudi moralo da bude evakuirano u toj turskoj provinciji zbog požara. Jak požar je razorio naselja, a od dima su otrovane desetine mještana.

Turska je zabilježila najtopliji juli mesec od početka vođenja meteoroloških podataka prije 55 godina i posljednjih sedmica suočena je sa više velikih požara. U borbi s požarima život je izgubilo 14 ljudi.

Stručnjaci tvrde da klimatske promjene povećavaju učestalost i intenzitet šumskih požara i drugih prirodnih katastrofa i pozvali su Tursku da preduzme mjere kako bi ublažila ovaj problem.